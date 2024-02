Svi navijači Dinama pamte Valentinovo prije 24 godnie, kada je zagrebačkom klubu vraćeno njegovo ime. Kako je Croatia postala Dinamo, i kako on misli postati predsjednik Dinama, sve nam je to ispričao večerašnji gost RTL Direkta, legendarni bivši igrač Plavih Velimir Zajec.

Nema navijača koji ne pamti taj trenutak kada je prije 24 godine izrekao sada već legendarnu rečenicu "imamo Dinamo!". No, manje je poznato da je Zajec te večeri 2000. godine završio na hitnoj s nekoliko šavova.

"U valu raspoloženja netko je pepeljaru u mnoštvo, mene je pogodila i morao sam ići šivati jer se na ćelavoj glavi sve vidi. No, to je ipak lijepi dan kad smo uspjeli vratiti ime Dinamo. Ja sam i kada se mijenjalo ime bio protiv toga, ali smo ga nakon duge borbe vratili i hvala Bogu i dan danas Dinamo ima svoje ime, ono što navijači najviše vole i žele", započeo je Zajec.

Kandidat je za predsjednika Dinama, a nama je odgovorio što iz njegove perspektive danas nije dobro u klubu.

"Dinamo je posložen klub solidno, ali uvijek se može bolje, a za bolje rezultate trebaju nove ideje i ljudi koji imaju friške ideje. Ja sam upoznao jednu grupaciju ljudi koji se nazivaju 'Dinamovo proljeće' i mi smo ušli zajedno u tu kampanju.

Ja sam se dugo dvoumio hoću li se toga prihvatiti ili ne, međutim kroz telefonske razgovore, kroz predstavljanje tih ljudi, ja sam vidio da je to jedna ozbiljna grupa mladih biznismena koji znaju svoj posao, koji su u veliki firmama i oni sigurno ovaj financijski dio, u kojem bi Dinamo mogao imati problema s obzirom da nismo u onoj Europi u kojoj bi htjeli biti. Ja vjerujem da oni mogu sa svojim znanjem i ljubavi prema Dinamu to ispraviti. U Dinamu prije svega treba jedna piramida koja je u nogometu najvažnija.

Ja kada sam bio u Panathinaikosu ja sam napravio piramidu sa gazdom kluba, sva mjesta su dobile nove upute tko što treba raditi i od toga smo počeli. Te godine smo osvojili duplu krunu i mislim da formula za to postoji, nije to teško, samo ima puno posla, trebaju svi znati što rade i kome su odgovorni", nastavio je Zajec.

'Moramo vratiti navijače na stadion'

Navijači nestrpljivo čekaju Dinamov preporod, a lista 'Dinamovo proljeće' kaže da donosi promjene. Zajec nam je otkrio što je najvažnije što želi promijeniti?

"Mentalitet treba graditi, Dinamo je njega malo izgubio. Izgubili smo dosta navijača, moramo vratiti navijače na stadion, to je jedna bitna formula za spašavanje Dinama. Dinamo mora vratiti veterane, njih nema. Mora se vrše osvrnuti na rad omladinske škole, moramo dovesti sportskog direktora koji će biti odgovoran za sportski sektor, ne može biti trener odgovoran za sportski sektor. Ima par takvih modela u svijetu, jedan je engleski gdje je trener i sportski direktor i tehnički direktor, ali u svim ostalim zemljama su to dvije funkcije i to moramo i mi u Dinamu napraviti", rekao je između ostalog Zajec.

Cijeli intervju s legendarnim bivšim igračem Dinama pogledajte u videu.

