Hrvatski nogometni savez pokrenuo je disciplinski postupak protiv igrača Dinama i hrvatskog reprezentativca Brune Petkovića zbog njegove izjave da je Robert Jarni klaun.

Bivši hrvatski reprezentativac je rekao kako će u dvoboju Betisa i Dinama navijati za španjolsku momčad, na što mu je Petković poručio:

"Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite."

Zbog tih riječi protiv napadača Dinama je pokrenut disciplinski postupak.

Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti:

"Hrvatski nogometni savez pokrenuo je disciplinski postupak protiv igrača Dinama i hrvatskog reprezentativca, Brune Petkovića, zbog počinjenja prekršaja iz članka 83. Disciplinskog pravilnika HNS-a, vezano uz točku V.1.6. Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova.

Postupak je pokrenut uslijed Petkovićeve izjave na konferenciji za medije GNK Dinama uoči gostovanja u Sevilli protiv Betisa, u kojoj se osvrnuo na medijski istup tadašnjeg izbornika mlade hrvatske U-17 reprezentacije, Roberta Jarnija.

Točkom V.1.6. Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova utvrđeno je da se nogometni djelatnici trebaju u javnim nastupima suzdržavati od negativnih stavova, vrijeđanja ili klevetanja drugih pripadnika nogometne organizacije te davati izjave za sredstva javnog priopćavanja samo sukladno duhu i općem pravilu navedenog Kodeksa."

