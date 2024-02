Robert Jarni više nije izbornik hrvatske U-17 reprezentacije nakon što je Hrvatski nogometni savez njegovu izjavu staru tri dana da će navijati za Betis protiv Dinama ocijenio neprihvatljivom.

"Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam tko bi mi to mogao zamjeriti. Ja sam usto i hajdukovac u srcu", sporna je Jarnijeva izjava koju je u ponedjeljak dao Večernjem listu.

Kolega Silvijo Maksan u srijedu je nazvao legendarnog Vatrenog da pojasni tu izjavu.

"Ne vidim razloga za nikakvu ljutnju ikog. Meni je to, ono… ne znam što bi vam rekao na to. Evo, najiskrenije… ništa loše nisam mislio. Situacija je takva kakva je. Bože dragi, ja to ne razumijem i stvarno ne mogu shvatiti", poručio nam je.

Stvari je do usijanja doveo kapetan Dinama Bruno Petković koji je u najavi utakmice s Betisom ispalio.

"Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite", ispalio je Petko i tako verbalno uvrijedio tada još uvijek člana HNS-ove 'obitelji'.

I gle čuda, jutro nakon Petkovićeve izjave Savez se osvrnuo na ono što je Jarni rekao u ponedjeljak, nazvao ju 'nedopustivom jer izbornici hrvatskih selekcija imaju jasnu zadaću promicati zajedništvo, suradnju, poštovanje i međusobno povjerenje između svih hrvatskih klubova' pa potom smijenio Jarnija.

Dogodilo se na dan u kojem je Jarni trebao sjediti na klupi reprezentacije protiv Bugarske. Ako nekog zanima, očito pod šokom smjene odigrali smo samo 0-0.

No, jeste li primijetili da Savez još jednom nije stao u obranu člana 'svoje obitelji' kojeg je netko vrijeđao. Još uvijek je nam je prilično svjež lipanj i slučaj s Rujevice kada je navijač na treningu reprezentacije vrijeđao Marka Livaju. Napadač Hajduka je čekao ikakvu reakciju HNS-a, a ona nije došla, pa je Livaja odlučio napustiti kamp Vatrenih kako im ne bi bio na teret. Nekoliko mjeseci kasnije se i oprostio od reprezentacije.

U srijedu smo svjedočili da je verbalno izvrijeđan još jedan član 'HNS-ove obitelji', a iz Saveza opet ni riječi o tome, već im je lakše bilo maknuti čovjeka koji je bio žrtva. Krenula je odmah i hajka kako bi prema pravilniku odmah trebali kazniti Brunu Petkovića zbog izjave.

Sloboda govora? Hmmm…, sigurno se pita Jarni nakon svega. Bitna stavka Petkovog 'ispada' je činjenica da se on u startu odmah ogradio izjavom: 'ako je to on rekao'… I barem nije ispao klaun, kao dio njegove HNS-ove 'obitelji'.

Jedna od definicija klauna prema Wikipediji je da je to umjetnik koji potiče na čuđenje. U HNS-u su nas uspjeli natjerati na čuđenje evo već drugi puta u samo nekoliko mjeseci.

