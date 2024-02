Ne stišavaju se reakcije na izjavu izbornika U17 reprezentacije Roberta Jarnija koji je kazao kako stiže na Maksimir i kako će navijati za Betis u 1/16 finala Konferencijske lige.

Ta izjava je bila tema i na konferenciji za medije, koju je uoči sutrašnje utakmice s Betisom najavio napadač Dinama Bruno Petković.

"Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun.", rekao je Petković, koji nije ostao dužan bivšem Vatrenom.

Zatim se okrenulo na priču o Betisu.

"Jaka su momčad, zahtjevan protivnik. Imat ćemo respekt sve do izlaska na teren. Budite uvjereni da će se i nas nešto pitati."

Dojam je da je HNL važniji u zadnje vrijeme?

"Nameće se da ovu utakmicu igramo s malo pritiska, u situaciji u kojoj ne cvjetaju ruže, želimo pokazati snagu. Ali, mi smo Dinamo, nismo autsajderi, napravili smo puno dobrih rezultata. Ima padova i uspona, ali ne treba imati toliki respekt. Došli smo puni motiva, ostali smo dužni i sebi i navijačima i želimo ovdje nešto pokazati. No, samopouzdani smo, izvlačili smo se iz većih problema."

Sa Španjolcima je uvijek teško, može li se to promijeniti u četvrtak?

"Ne trebamo gledati samo sutra, već 180 minuta, igramo na svoju kvalitetu, moramo neke stvari popraviti. Tražit ćemo da istaknemo svoje vrline."

Hoće li zabiti gol Betisu, pitali su Španjolci?

"Nije mi cilj samo zabiti gol, ne gledam osobnu statistiku previše. Jedino zbog čega sam ovdje je da Dinamo pobijedi", zaključio je Petković.

