Nogometaši Dinama, večeras od 21.00 u Sevilli igraju prvu utakmicu 1/16 finala Konferencijske lige, protiv kultnog španjolskog Betisa. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Zagrebu.

Dinamo zauzima treće mjesto u hrvatskom prvenstvu iza Hajduka i vodeće Rijeke. Betis je šestoplasirani u Primeri. Betis je prošlog petka u gostima svladao s 2:0 Cadiz koji se nalazi u zoni ispadanja iz La Lige. Dinamo je, pak, prošle subote u HNL-u odigrao 2-2 u Kranjčevićevoj kod Lokomotive.

Marko Babić: 'Betis je kvalitetniji'

Marko Babić jedan je od trojice Hrvata koja su nosila dresove Betisa, uz Roberta Jarnija i Nenada Bjelice. kratko nam se javio kako bi nam najavio utakmicu.

"Betis je kvalitetnija momčad, međutim bolji ne mora pobijediti", rekao nam je Marko Babić.

Branko Strupar je, s druge strane, igrao za Dinamo. Bivši nogometaš koji je karijeru izgradio u Belgiji gdje je legenda njihovog nogometa, imao je više vremena za razgovor.

"Zašto Dinamo ne bi mogao iznenaditi Betis u Sevilli? Naravno da može, nogomet je čudna igra, a Dinamo je ipak Dinamo. Betisu isto nedostaje dosta igrača, ali ozbiljna je to momčad. Isco im je bio šećer koji im je došao, dar s neba, ali sad se i on ozlijedio. Imaju izostanaka, ali mislim da su oni doma uzeli bodove i Realu... opasni su. Dinamo se muči sa svima u ovoj sezoni. Nije to idealno. Borba je to velika. Ako se uzme u obzir u kojem trenutku idu u Sevillu, ne možeš biti previše optimističan. Ali, ja sam baš optimističan. Morate znati jedno - uvijek postoji utakmica koja je prijelomna, a ova bi mogla biti za Dinamo", rekao nam je Branko Strupar i dodao:

Branko Strupar: 'Dogodi se utakmica koja digne sve, preokrene situaciju'

"Može biti i ne mora. Bio sam u tom fucking nogometu, znam o čemu pričam. Kad je neka momčad na dnu i čini se da ne može dalje, e onda se zna dogoditi da upravo ta momčad napravi čudo, odigra utakmicu svih utakmica valjda. I onda se ekipa digne. Odjednom. Potrebno je samo malo, odnosno puno u ovom slučaju, jer je to Betis i gostovanje u Sevilli. Takvo što jednostavno ponese momčad. Dogodi se utakmica koja digne sve, preokrene situaciju i u trenutku kad ti najmanje daju ljudi šansu, krene serija pobjeda. Zašto ta utakmica ne bi bila danas? Ja sam pozitivan, bez obzira na rezultate Dinama ove sezone. Pozitivan bi rezultat bio da Dinamo ne izgubi u Sevilli."

Dobar rezultat Dinamu bi dao krila. Za vikend slijedi Varaždin...

"To bi bio trenutak koji bi dao injekciju samopouzdanja igračima Dinama. Nitko nije nedodirljiv, pa ni Betis. Nema nedodirljivih. Nema predaje - protiv koga god Dinamo igrao. Nema predaje, to je Dinamo", zaključio je Branko Strupar.

Za spomenuti kako su u srijedu iz Betisa najavili kako će Robert Jarni današnjoj utakmici prisustvovati kao poseban gost.

