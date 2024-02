Branko Karačić, poznati hrvatski nogometni trener, prokomentirao nam je smjenu Roberta Jarnija na klupi U-17 Hrvatske. Javio nam se iz Zagreba baš prije polaska na put u Slavoniju.

"Cijenim Roberta Jarnija, ali njegova izjava je bila nesmotrena. Ne znam kako to objasniti... bez obzira što Robert Jarni ima velike igračke zasluge i u dresu Hrvatske, a igrao je tri godine u Betisu najbolji klupski nogomet u karijeri, takva mu izjava nikako nije bila potrebna. Drag mi je Betis, ali draže bi mi bilo da Dinamo prođe", rekao nam je Branko Karačić.

Takve nesmotrene izjave jednog slavnog bivšeg hrvatskog reprezentativca, koji je još obnašao u tom trenutku funkciju izbornika U-17 Hrvatske, dijele Hrvatsku...

"Normalno da dijele. Nikome ne treba da dijeli Hrvatsku, jer Hrvatska je jedna jedina i za nju svi živimo. Morao je Jarni pronaći drugačije riječi. Shvaćam da mu je Betis u srcu, u redu, ali onda je to trebao drugačije plasirati. Mogao je reći, ne znam - Betis je moj klub, ali neka bolji dobije. Ili, najbolje bi bilo da je rekao - Betis mi je drag, ali Dinamo je hrvatski klub i želim da dobije Betis, da prođe dalje, kao god, samo ne na način na koji je rekao", zaključio je Branko Karačić.

Podsjetimo, Jarni je u intervjuu za Večernji list rekao kako će navijati za Betis protiv Dinama u nokaut fazi Konferencijske lige, jer je tri godine igrao tom klubu, u Dinamu nije igrao, a uz to je naglasio kako je hajdukovac u srcu. HNS je oštro reagirao i smijenio Roberta Jarnija. Jarni je dobio otkaz nakon što je HNS potvrdio autentičnost Jarnijeve izjave.

"Izvršni odbor HNS-a podržava pravo svakog pojedinca, pa tako i svakog nogometaša - uključujući reprezentativce - da navija za koji god klub želi, pa i protiv hrvatskih klubova u Europi, iako se takvo razmišljanje ne smatra poželjnim. Međutim, HNS je vrlo jasnog stava da za sve hrvatske izbornike vrijede viši standardi te da je neprimjereno, nepoželjno i nedopustivo da osoba na čelu jedne hrvatske reprezentacije otvoreno navija protiv bilo kojeg hrvatskog kluba u europskom natjecanju. Promicanje zajedništva unutar hrvatske nogometne obitelji uvjet je bez kojeg se ne može uspješno voditi neka hrvatska selekcija", dio je opširnog priopćenja HNS-a.

Robert Jarni javio nam se jučer i prokomentirao svoju izjavu koja je uzburkala duhove...

"Ne vidim razloga za nikakvu ljutnju ikog. Meni je to, ono... ne znam što bi vam rekao na to. Evo, najiskrenije... ništa loše nisam mislio. Situacija je takva kakva je. Bože dragi, ja to ne razumijem i stvarno ne mogu shvatiti", poručio nam je Robert Jarni. Danas ujutro nam se nije javljao na poziv.

