Patrik Kolarić se vraća nakon mjesec dana pauze, evo kojim prvoligašima će dijeliti pravdu

Nakon gotovo mjesec dana stanke u elitnom rangu hrvatskog nogometa, jedan od najperspektivnijih domaćih sudaca, Patrik Kolarić, ponovno je delegiran za utakmicu SuperSport HNL-a. Povjerenik za suđenje Bertrand Layec odredio je da će čakovečki arbitar suditi uvodni dvoboj 28. kola između Varaždina i Gorice, koji se igra u petak na stadionu Anđelko Herjavec.

"Hlađenje" nakon burnog četvrtfinala Kupa

Kolarić je posljednju utakmicu u HNL-u sudio početkom ožujka, a njegova pauza bila je izravna posljedica kontroverznog suđenja u četvrtfinalu Hrvatskog kupa između Rijeke i Hajduka. Ta utakmica, odigrana na Rujevici, izazvala je brojne reakcije, a šef hrvatskih sudaca, Bertrand Layec, u službenoj analizi je utvrdio kako je Kolarić napravio čak pet velikih pogrešaka.

Ključne zamjerke odnosile su se na nedodjeljivanje crvenih kartona igračima Hajduka, Roku Brajkoviću i Anti Rebiću, ali i na tri situacije u kojima ga je morala ispravljati VAR soba. Između ostalog, VAR je intervenirao kod poništenog jedanaesterca za Rijeku zbog simuliranja te kod dva naknadno dosuđena kaznena udarca za domaću momčad. Zbog niza propusta, Layec je Kolarića poslao na "hlađenje" i privremeno ga maknuo s liste prvoligaških sudaca.

Angažman u Europi i nižem rangu

Iako je bio pod suspenzijom u SHNL-u, Kolarić nije bio potpuno neaktivan. S obzirom na to da uživa visok rejting u UEFA-i, gdje je krajem 2025. godine promoviran u Prvu sudačku kategoriju, u tom je razdoblju sudio u Europi. Vodio je utakmicu četvrtfinala Lige prvaka mladih između Atlético Madrida i Club Bruggea.

Također, delegiran je i za utakmicu nižeg ranga, gdje je sudio dvoboj Dugopolja i Jaruna. Ni taj susret nije prošao bez repova, jer su iz kluba domaćina bili izrazito nezadovoljni njegovim odlukama.

