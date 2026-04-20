Legendarni Halilhodžić bijesan nakon incidenta i optužbi: 'Nisam prijetio nikome!'

Vahid Halilhodžić mogao bi biti izbačen s klupe do kraja sezone nakon burnih scena na utakmici između Nantesa i Stade Brestoisa, koja je završila rezultatom 1:1.

Njegova momčad, koja se nalazi u teškoj borbi za ostanak u ligi, ispustila je pobjedu u završnici susreta, a dodatnu tenziju izazvao je i kontroverzan crveni karton. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka Halilhodžić je burno reagirao, ušao u verbalni sukob s glavnim sucem te se, prema izvještajima, približio i četvrtom sucu u vrlo napetoj situaciji.

Zbog tog ponašanja francuski disciplinski organi razmatraju ozbiljne sankcije, uključujući i suspenziju do kraja sezone.

Halilhodžić: “Nisam nikoga vrijeđao”

Iskusni trener oglasio se za francuski L’Équipe, gdje je odbacio optužbe o vrijeđanju i prijetnjama te tvrdi kako je cijela situacija pogrešno interpretirana.

„Nikada nikoga nisam vrijeđao. Kretao sam se uz teren, bio sam frustriran, ali nikome nisam prijetio. U karijeri sam samo jednom bio isključen, i tada sam dobio kaznu od dva mjeseca. Samo sam tražio objašnjenje od suca, ali on nije došao”, izjavio je Halilhodžić.

Dodao je kako smatra da zaslužuje poštovanje, jednako kao i njegova momčad, te poručio da bi eventualna suspenzija bila potpuno neopravdana.

„Ako na snimci pronađu uvredu, neka me suspendiraju i 50 godina. Ali to se nije dogodilo”, rekao je.

Podrška iz kluba i borba za ostanak

Halilhodžić je istaknuo i da unutar kluba postoji nezadovoljstvo suđenjem te da uprava dijeli dio njegovih frustracija.

„Predsjednik je također bio razočaran. Nakon sezone moramo ozbiljno razgovarati o budućnosti i o tome kako vratiti Nantes u europska natjecanja”, poručio je.

Nantes trenutno se nalazi u vrlo teškoj situaciji, momčad je predzadnja na ljestvici s 20 osvojenih bodova, devet manje od zone ostanka, a do kraja sezone ostalo je još šest kola.

Odluka o mogućoj kazni Halilhodžiću očekuje se u utorak, a u najgorem scenariju mogao bi propustiti završnicu sezone i klupu napustiti u najkritičnijem trenutku borbe za opstanak.

