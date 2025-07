Hajduku propada dolazak reprezentacijskog stopera: Erlić se seli u Dansku?

Sportski direktor Hajduka Goran Vučević posljednjih je dana pokušavao nagovoriti talijansku Bolognu da pusti hrvatskog reprezentativnog stopera Martina Erlića na jednogodišnju posudbu u splitski klub. Talijani su ipak tražili odštetu koju Bijeli nisu mogli platiti, a u međuvremenu se u priču upleo i Midtjylland.

Danski prvoligaš ponudio je Bologni četiri milijuna eura za kupnju hrvatskog braniča javlja novinar Farzam Abolhosseini s portala Tipsbladet. Isti izvor tvrdi kako je klub već dogovorio i osobne uvjete s hrvatskim reprezentativcem te bi on u sljedećih nekoliko dana trebao postati njihov igrač.

