Bijeli kupuju kod Štimca: Hajduk zainteresiran za veznjaka Zrinjskog

Igor Savić nova je meta Hajduka, tvrdi Germanijak. Ovaj 24-godišnji vezni igrač trenutačno je član mostarskog Zrinjskog čiji je trener službeno postao bivši strateg Bijelih - Igor Štimac. Prošle sezone nastupio je u 24 utakmice te sudjelovao u osvajanju naslova prvaka Bosne i Hercegovine.

Najbolje se snalazi na poziciji defenzivnog veznog, a može zaigrati i centralnije u srcu terena, a u slučaju nužde može uskočiti i na stopersku poziciju. Prethodno je u karijeri nosio dresove GOŠK Gabele, Zulte Waregema i Torpeda iz Moskve. Već je nosio dres Zrinjskog od 2021. do 2022. prije nego se otisnuo u Belgiju, a potom se preko Rusije vratio u Mostar.

Hajduk have shown interest in 24-year-old midfielder Igor Savić from Zrinjski Mostar, per Germanijak.



