Hajduk oduševio navijače: Igrači dolaze na druženje na kultnom turniru

Momčad Hajduka prisustvovat će večeras legendarnom splitskom malonogometnom turniru Torcida kup koji se održava na terenu u Vukovarskoj ulici.

Torcida kup se igra od 1995. na entuzijazam Hajdukove navijačke skupine, a često smo na njemu mogli vidjeti igrače Hajduka pa će tako biti i ove godine. "Hajduk na terenu, podrška na tribinama. Vidimo se večeras u Vukovarskoj od 21:00h na Torcida kup!", objavio je splitski klub na svojim društvenim mrežama.

U 21 sat na teren će ekipa Klub navijača Hajduka Torcida Split, a pridružit će im se igrači Hajduka koji će se 15-ak minuta zadržati i družiti s navijačima.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Ivušić: 'Siguran sam da će sve posložiti i da ćemo donijeti to što se čeka'