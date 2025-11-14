Hrvatski junak nakon pobjede: 'Nestvarno je što mi se dogodilo u posljednjih nekoliko dana'

Sada ponosno možemo reći da smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo, uzbuđeno je rekao hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol nakon 3-1 pobjede u Rijeci protiv Farskih otoka.

Gvardiol je bio strijelac za 1-1 i njegovim je pogotkom krenuo preokret do pobjede na putu prema SP-u.

„Cilj je ostvaren i obavili smo to utakmicu prije kraja. Dosad smo uvijek kvalifikacijski posao obavljali u zadnji trenutak, a sada možemo mirno otići u Crnu Goru. Naravno, tamo također odlazimo po tri boda jer nam je svaka utakmica priprema za SP. Jedva čekamo prvenstvo. Drago mi je zbog pogotka, naravno, vratio nas je u utakmicu. No, ja sam obrambeni igrač. Uvijek bi radije da ne primimo pogodak nego da ja budem strijelac“, komentirao je nakon susreta Gvardiol.

Pogodak za 2-1 na Rujevici je postigao Petar Musa, nakon dvije godine povratnik u reprezentaciju.

„Presretni smo jer smo ostvarili plasman na Svjetsko prvenstvo. Divno je pobijediti pred našim navijačima i to u ovako važnoj utakmici. Gotovo je nestvarno što mi se sve dogodilo u posljednjih nekoliko dana. Vratio sam se u reprezentaciju, sada sam i startao od prve minute i hvala izborniku, kao i stožeru. Neopisivo je bilo kod pogotka, ali daleko važnija je ukupna pobjeda i slavlje zbog plasmana. Mogu reći da se osjećam puno bolje nego prije dvije godine. Sada imam veću minutažu u klubu, važniju ulogu i puno više samopouzdanja“, bile su riječi napadača Muse nakon susreta.

