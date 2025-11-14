Hrvatski junak nakon pobjede: 'Nestvarno je što mi se dogodilo u posljednjih nekoliko dana'
'Presretni smo jer smo ostvarili plasman na Svjetsko prvenstvo'
Sada ponosno možemo reći da smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo, uzbuđeno je rekao hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol nakon 3-1 pobjede u Rijeci protiv Farskih otoka.
Gvardiol je bio strijelac za 1-1 i njegovim je pogotkom krenuo preokret do pobjede na putu prema SP-u.
Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.
„Cilj je ostvaren i obavili smo to utakmicu prije kraja. Dosad smo uvijek kvalifikacijski posao obavljali u zadnji trenutak, a sada možemo mirno otići u Crnu Goru. Naravno, tamo također odlazimo po tri boda jer nam je svaka utakmica priprema za SP. Jedva čekamo prvenstvo. Drago mi je zbog pogotka, naravno, vratio nas je u utakmicu. No, ja sam obrambeni igrač. Uvijek bi radije da ne primimo pogodak nego da ja budem strijelac“, komentirao je nakon susreta Gvardiol.
Pogodak za 2-1 na Rujevici je postigao Petar Musa, nakon dvije godine povratnik u reprezentaciju.
„Presretni smo jer smo ostvarili plasman na Svjetsko prvenstvo. Divno je pobijediti pred našim navijačima i to u ovako važnoj utakmici. Gotovo je nestvarno što mi se sve dogodilo u posljednjih nekoliko dana. Vratio sam se u reprezentaciju, sada sam i startao od prve minute i hvala izborniku, kao i stožeru. Neopisivo je bilo kod pogotka, ali daleko važnija je ukupna pobjeda i slavlje zbog plasmana. Mogu reći da se osjećam puno bolje nego prije dvije godine. Sada imam veću minutažu u klubu, važniju ulogu i puno više samopouzdanja“, bile su riječi napadača Muse nakon susreta.
POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska lovi osminu finala: 'Nogomet im je u ekspanziji, prvaci su Azije'