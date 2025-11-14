Reprezentaciji čestitao i brončani olimpijac, a navijači žele jednog igrača češće viđati

U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine L hrvatski nogometaši su obavili posao do kraja, definitivno su se plasirali na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon pobjede 3-1 (1-1) na Rujevici protiv Farskih otoka.

Navijači na društvenim mrežama su oduševljeni. Proslavljeni biatlonac koji nastupa za Sloveniju, a za Hrvatsku je 2010. osvojio broncu na Olimpijskim igrama, Jakov Fak, čestitao je reprezentaciji na Facebooku. U nastavku pročitajte neke od komentara na vrhunski uspjeh reprezentacije.

"Rutinski za odlazak na još jedno veliko natjecanja sada i službeno. Čestitke svima samo se nadam u buduće da će Oršić dobiti puno vise prostora i minuta po svemu je to zaslužio bez obzira na sve. Taj čovjek nas je zadužio i sada mu treba to vratiti minutažom. Nadam se izborniče da ćeš biti korektan prema njemu i da ga vodiš na svjetsko. Čestitke Vatreni"

"Vratiti Livija hitno u Dinamo to je majstor kakvog nema"

"Bravo svima a posebno hvala Daliću na još jednom velikom natjecanju. Vjerujem da su neki portali već imali spremne objave (masnokosi,repstacija,mazač palačinki). Hvala gospodine Zlatko!"

"E pa Vatreni čestitam, nikad lakši plasman na svjetsko nogometno prvenstvo, mislim da sada nikom nije žao što smo ispali od Francuske iz Lige nacija. Hrvatski narode uživajte, iznad svih jedina nam Domovina Hrvatska"

"Idemo po zlato"

"Nastavimo niz medalja na SP, samo ovaj put u zlatnim bojama"

