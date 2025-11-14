FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA POTVRDU PLASMANA /

Dvije godine nije bio u reprezentaciji, a sada je postigao svoj prvi pogodak

Dvije godine nije bio u reprezentaciji, a sada je postigao svoj prvi pogodak
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Izbornik Zlatko Dalić vratio ga je u reprezentaciju nakon dvije godine, a može se reći da je Musa to vratio na najbolji mogući način.

14.11.2025.
22:14
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Napadač Dallasa Petar Musa (27) postigao je prvi pogodak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u svom sedmom nastupu.

Musa je za Vatrene debitirao 25. ožujka 2023. u utakmici protiv Walesa, da bi te godine igrao još protiv Turske, Latvije i Armenije, pa opet Turske i Walesa. Nakon toga nije više nastupao za našu reprezentaciju. U međuvremenu je Musa napustio Benficu i otišao "preko bare", gdje je ove sezone "eksplodirao", zabivši 19 pogodaka u 33 utakmice, što je bilo dovoljno da ga izbornik Zlatko Dalić vrati u reprezentaciju nakon dvije godine. Može se reći da je Musa to vratio na najbolji mogući način.

Utakmica je i dalje u tijeku, a možete je pratiti ovdje:

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili 

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska lovi osminu finala: 'Nogomet im je u ekspanziji, prvaci su Azije'

Petar MusaZlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Svjetsko PrvenstvoVatreni
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA POTVRDU PLASMANA /
Dvije godine nije bio u reprezentaciji, a sada je postigao svoj prvi pogodak