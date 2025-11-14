Dvije godine nije bio u reprezentaciji, a sada je postigao svoj prvi pogodak

Napadač Dallasa Petar Musa (27) postigao je prvi pogodak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u svom sedmom nastupu.

Musa je za Vatrene debitirao 25. ožujka 2023. u utakmici protiv Walesa, da bi te godine igrao još protiv Turske, Latvije i Armenije, pa opet Turske i Walesa. Nakon toga nije više nastupao za našu reprezentaciju. U međuvremenu je Musa napustio Benficu i otišao "preko bare", gdje je ove sezone "eksplodirao", zabivši 19 pogodaka u 33 utakmice, što je bilo dovoljno da ga izbornik Zlatko Dalić vrati u reprezentaciju nakon dvije godine. Može se reći da je Musa to vratio na najbolji mogući način.

Utakmica je i dalje u tijeku, a možete je pratiti ovdje:

