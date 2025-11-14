FREEMAIL
SEDMO SVJETSKO PRVENSTVO /

Evo kako je HNS proslavio hrvatski plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi

Evo kako je HNS proslavio hrvatski plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi
×
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Zlatko Dalić tako će iduće godine kao izbornik Hrvatsku povesti na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo nakon dva velika uspjeha na prošla dva natjecanja

14.11.2025.
23:14
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Hrvatska se nogometna reprezentacija pobjedom 3:1 nad Farskim otocima u Rijeci kvalificirala na svoje sedmo svjetsko prvenstvo od neovisnosti.

U velikoj pobjedi Vatrenih pogotke su postizali Joško Gvardiol, Petar Musa i Nikola Vlašić, dok je za Farane pogodak postigao Geza David Turi. To je bio prvi pogodak Petra Muse u sedam nastupa, dok je kapetan Torina Vlašić postigao svoj deveti pogodak u 59. nastupu. A odmah nakon utakmice stigla je i čestitka HNS-a našim nogometašima. U čestitci su napisali:

"Čestitke izborniku, stručnom stožeru i svim igračima koji su sudjelovali u ovoj veličanstvenoj kvalifikacijskoj kampanji i ostvarili još jedan veliki uspjeh hrvatskog nogometa – izborili smo plasman na FIFA Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku! Godine 2026. obilježavamo 150. obljetnicu premijere opere Nikola Šubić Zrinjski, čiji finale sadrži ovaj prekrasni stih o hrvatskom jedinstvu, herojstvu i domoljublju (Malo nas je, ali smo hrabri i odvažni)."

Zlatko Dalić tako će iduće godine kao izbornik Hrvatsku povesti na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo nakon dva velika uspjeha na prošla dva natjecanja. Dalićeva Hrvatska 2018. godine u Rusiji je osvojila srebrnu medalju nakon finalnog poraza od Francuske, dok je četiri godine kasnije, kada je Svjetsko prvenstvo organizirao Katar, osvojila brončanu medalju pobjedom protiv Maroka u utakmici za treće mjesto. Kvalifikacije će Hrvatska okončati u ponedjeljak kada u Podgorici gostuje kod Crne Gore. Dvoboj počinje u 20.45 sati.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili 

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: RTL-ova reporterka otkrila situaciju u Rijeci i kakvo je stanje prije Farana

