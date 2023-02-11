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Varaždin Hajduk
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
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POGLED NA TRIBINE / Gostovanje Hajduka u Varaždinu prati i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, Torcida poslala jasnu poruku čelnicima Bijelih

U 21. kolu HNL-a u Varaždinu u subotu igraju istoimeni domaćin i Hajduk. Utakmicu je s tribina došao pogledati izbornik Hrvatske Zlatko Dalić, a u prvom poluvremenu Torcida je poslala jasnu poruku vodstvu Hajduka: "Ne triba nam patetika ni lažna obećanja, dosta priče, di su pojačanja?!"

11.2.2023.
16:17
hajduk
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