U 21. kolu HNL-a u Varaždinu u subotu igraju istoimeni domaćin i Hajduk. Utakmicu je s tribina došao pogledati izbornik Hrvatske Zlatko Dalić, a u prvom poluvremenu Torcida je poslala jasnu poruku vodstvu Hajduka: "Ne triba nam patetika ni lažna obećanja, dosta priče, di su pojačanja?!"
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
Izvor: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
POGLED NA TRIBINE / Gostovanje Hajduka u Varaždinu prati i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, Torcida poslala jasnu poruku čelnicima Bijelih
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