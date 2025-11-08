Garcia: 'Ne znam hoćemo li biti prvaci, ali će se svi morati jako namučiti da nas pobijede'

Hajduk je svladao Osijek na Poljudu 2:0 u derbiju 13. kola HNL-a te se tako odvojio od Dinama na prvom mjestu ljestvice.

Strijelci za Bijele bili su Krovinović u petoj te Šego u 94. minuti susreta, a trener Hajduka Gonzalo Garcia nije skrivao zadovoljstvo nakon utakmice.

Na početku konferencije za medije upitan je zbog čega je dugo čekao sa zamjenama. Prvu je, naime, napravio tek u 85. minuti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Osjećao sam da kontroliramo utakmicu. Osijek nam nije stvarao probleme. Nisam želio ništa mijenjati, smatrao sam da ćemo zabiti drugi pogodak. To ne znači da u drugoj utakmici to neće biti drukčije", rekao je Garcia pa odgovorio i na pitanje o Pukštasu i Šegi:

"Rade dobro, drže loptu, idu u presing. Vrlo sam sretan s njima. Pukštas donosi ekstra energiju, i s loptom i bez nje. Ostavlja sve od sebe na terenu."

Upitan je Garcia kao bivši trener Istre, hoće li sutra navijati za Istru protiv Dinama.

"To me uvijek pitate. Uvijek me pitate za druge klubove. Gledam utakmice, ali ako mi ne osvajamo bodove i nismo dobri onda ništa nije bitno. Moramo gledati sebe, mislim da napredujemo i možemo biti bolji. Ne znam hoćemo li biti prvaci, ali važno je da budemo kompetitivni i da se naši protivnici za pobijediti nas moraju jako namučiti. Moramo imati ideju, plan, da igrači budu komforni na terenu. Ne znam gdje ćemo završiti, ali znam da napredujemo u svakoj utakmici."

O rotacijama u momčadi.

"Rotiramo na nekim pozicijama. Pajaziti je igrao malo, Marko je bio ozlijeđen, Bamba je bio najbolji u prvom mjesecu sezone. Duga je sezona, to se može promijeniti. Pokušavamo se adaptirati, naći rješenja i vidjeti što je najbolje. U svakom klubu je važno pobjeđivati."

Odlični mladići

Mladi igrači igraju jako dobro.

"Mlada je kompletna momčad, jer osim njih u sredini imamo Sigura i Pukštasa. Zadnja linija radi dobro, ali i ostatak momčadi fukcionira odlično. Slažem se da mladi Hodak i Mlačić jako dobro igraju. Vrlo su disciplinirani. Hodak je prvi put protiv Osijeka igrao na Poljudu, a to nije jednostavno. Sigur? Koristimo ga na 'šestici' i jako sam zadovoljan s njim."

Hodak i Mlačić djeluju dosta ozbiljno za svoje godine?

"Pametni su igrači, slušaju, disciplinirani su. Svi rade u istom smjeru, to pojedincima olakšava posao. Mislim da je ovo Hodaku prva utakmica na Poljudu, ali svi imaju samopouzdanje i pomažu jedan drugome. Luka je odigrao odličnu utakmicu, a u nekoliko navrata je i Šarlija bio tu da korigira neke stvari."

Je li Osijek bio slab jer su loši ili jer je Hajduk odličan?

"Osijek je vrlo dobra momčad. U lošoj su situaciji, ali rekao sam i prije utakmice da su zaslužili šest bodova, ali u nogometu je to tako. Krenuli su dobro u utakmici, zadavali su nam probleme, ali mi smo nastavili raditi ono što smo planirali. Kada je 'prošla' naša ideja, odmah smo zabili gol. Nakon toga smo bili dobri, pritiskali smo ih, bili visoko. Nismo im dopustili stvaranje prilika. U drugi dio ušli smo bolje, a sve je bilo lakše nakon crvenog kartona. Osijek će sigurno rasti, imaju kvalitetu."

Kako ste doživjeli atmosferu?

"Mislim da ljudi žele vidjeti hrabru momčad. To ne znači da ćemo uvijek biti na ovom nivou, ali važno je da dajemo sve od sebe. Atmosfera je bila dobra, pozitivna, nije lako doći ovdje i pobijediti."

Slijedi Rijeka, kakvu utakmicu očekujete?

"Očekujem vrlo tešku utakmicu. Rijeka je sve bolja iz tjedna u tjedan. Imaju dosta kvalitete, možda će im dobro doći reprezentativna stanka. Čeka nas težak tjedan, svaki put imamo novih reprezentativaca. Radit ćemo s igračima koje imamo, očekujem tešku bitku, ali ići ćemo kao i uvijek na sve."