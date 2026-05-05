Golmani i žuti kartoni: Neslavni rekorder je u zadnje vrijeme često nervozan

Nogometaši Evertona i Manchester Cityja odigrali su bez pobjednika 3-3 u ogledu 35. kola engleske Premier lige, a na tom je susretu novi žuti karton dobio vratar Manchester Cityja Gianluigi Donnarumma.

Talijanski reprezentativac je time potvrdio status vratara s najvećim brojem kazna ove sezone. Bio je to sedmi žuti karton Donnarumme i gleda li se deset najboljih europskih nogometnih liga niti jedan drugi golman nije dobio toliki broj kazni.

Nakon drugog pogotka Evertona, koji se dogodio poslije kornera, Donnarumma je prosvjedovao kod suca Michaela Olivera. Na kraju je čak i kleknuo pred njega jer je tražio prekršaj u napadu, a nakon svega je tek zavrijedio žuti karton.

U tom je susretu Manchester City napravio veliki korak unatrag u borbi s Arsenalom za naslov prvaka Premier lige. Arsenal na vrhu ljestvice ima pet bodova više od Manchester Cityja, ali momčad koju vodi Josep Guardiola ima utakmicu manje.

Everton je u tom susretu vodio 3-1 do 83. minute, ali su gosti uspjeli ušićariti jedan bod. Asistent kod drugog pogotka Manchester Cityja bio je hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte sve golove za slavlje Istre protiv Slaven Belupa