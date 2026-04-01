Donnarumma šokirao Zenicu: Kapetan Italije degutantnom gestom provocirao navijače BiH

Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Profimedia

Prema svjedocima, Talijan je u jednom trenutku tražio obračun na terenu, a sukob je prijetio ozbiljnijim posljedicama.

1.4.2026.
19:14
Sportski.net
Kvalifikacijska utakmica za mjesto na Svjetskom prvenstvu između Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici završila je dramatično pobjedom reprezentacije BiH na penale. Nakon utakmice glavni antagonist postao je talijanski vratar Gianluigi Donnarumma. Iako su tenzična i napeta atmosfera obilježile cijeli susret, pravi kaos nastao je tek nakon izvođenja posljednjeg penala.

Donnarumma je tijekom utakmice često prigovarao suparnicima i ulazio u rasprave, no situacija je eskalirala pri završetku susreta. Prema svjedocima i snimkama, Talijan je u jednom trenutku tražio obračun na terenu, a sukob je prijetio ozbiljnijim posljedicama. Tek su iskusni igrači Edin Džeko i Leonardo Bonucci uspjeli smiriti situaciju i spriječiti veći incident.

Drama se nastavila i izvan terena. Novi video koji se brzo proširio društvenim mrežama prikazuje Donnarummu kako, pri odlasku prema svlačionici, reagira na uvrede s tribina neprimjerenom gestom hvatajući se za međunožje. Degutantan potez golmana Italije pogledajte OVDJE.

Ovo nije bio jedini trenutak koji je okarakteritriziro kapetana Italije. Tijekom penala sukobio se i s golmanom Vasiljem, a tijekom utakmice ulazio je u lice igračima Bosne i Hercegovine.

Iako će pobjeda BiH ostati zapamćena po dramatičnom izvođenju penala, ponašanje Donnarumme sigurno će dugo biti tema rasprava o kontroli emocija i profesionalizmu na velikim utakmicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni završili američku turneju! Hrvati brutalno iskreni, jedan komentar o Modriću podigao prašinu

ItalijaGianluigi DonnarummaBosna I HercegovinaKvalifikacijeDegutantnoSp 2026.Svjetsko Prvenstvo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
