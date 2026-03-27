BORBA ZA SP

Gattuso: 'Napravili smo tek jedan mali korak, a BiH je naš Mount Everest'

Gattuso: 'Napravili smo tek jedan mali korak, a BiH je naš Mount Everest'
Foto: Emanuele Pennacchio/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dio talijanskih nogometaša slavio je pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Walesom, ali izbornik Gattuso nije toliko euforičan

27.3.2026.
13:08
Bosna i Hercegovina jučer je, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, slavila protiv Walesa i izborila doigravanje za Svjetsko prvenstvo.

I dok je dio talijanskih nogometaša slavio pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Walesom, vjerojatno misleći kako će lakše igrati s njima nego s Velšanima, izbornik Gattuso nije toliko euforičan.

“Bosna i Hercegovina igra u formaciji 4-4-2. Čeka nas užarena atmosfera na stadionu, to je momčad s mnogo iskusnih pojedinaca. Utakmica s Walesom bila je potpuno drugačija priča. Oni se znaju odlično zatvoriti u obrani i oslanjaju se na svoje napadače. Bit će to još jedna nevjerojatno teška utakmica, baš kao i sa Sjevernom Irskom”, započeo je talijanski izbornik pa upozorio:

“Napravili smo tek jedan mali korak. BiH je za nas kao Mount Everest na koji se moramo popeti. Ulog je ogroman. Danas smo svi osjećali nervozu i tremu, pa čak i ja, Gigi Buffon i predsjednik Saveza”, rekao je bivši trener Hajduka.

Kojagod od ove dvije reprezentacije prođe dalje, igrat će u skupini B s Kanadom, Katarom i Švicarskom.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Dodatne KvalifikacijeReprezentacija BihTalijanska Nogometna Reprezentacija
