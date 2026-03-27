Ovo će dodatno podići prašinu u BiH: Italiji se daju ogromne šanse, a tri susreta su izjednačena

U četvrtak navečer odigrane su polufinalne utakmice europskog doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. BiH je nakon jedanaesteraca izbacila Wales kao i Češka Republiku Irsku. Švedska je pobijedila Ukrajinu, Kosovo Slovačku, Poljska Albaniju, Italija Sjevernu Irsku, Danska Makedoniju te Turska Rumunjsku.

U utorak se igraju finala u kojima ćemo dobiti posljednje četiri europska putnika na SP. Parovi su: BiH - Italija, Švedska - Poljska, Kosovo - Turska, te Češka - Danska. Zanimljivo je što uoči tih susreta kaže analitika. Stranica Football Meets Data objavila je postotke šanse za sve te oglede.

To qualify for the 🌎 World Cup:



70% 🇮🇹 Italy

56% 🇸🇪 Sweden

55% 🇩🇰 Denmark

55% 🇹🇷 Türkiye

45% 🇽🇰 Kosovo

45% 🇨🇿 Czechia

44% 🇵🇱 Poland

30% 🇧🇦 BiH pic.twitter.com/LrXPyJXhMP — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 26, 2026

Ono što upada u oči je da su prema analitici čak tri susreta vrlo izjednačena, dok je Italija veliki favorit protiv Bosne i Hercegovine. Prema analitici, BiH ima samo 30 posto šanse za plasman na svoje drugo SP. Švedska je s 56 naprema 44 favorit protiv Poljske, dok su Danska i Turska na 55 posto protiv Češke, odnosno Kosova.

