ANALITIKA DOIGRAVANJA /

Ovo će dodatno podići prašinu u BiH: Italiji se daju ogromne šanse, a tri susreta su izjednačena

Ovo će dodatno podići prašinu u BiH: Italiji se daju ogromne šanse, a tri susreta su izjednačena
Foto: Kian Abdullah/Huw Evans/Shutterstock Editorial/Profimedia

U utorak se igraju finala u kojima ćemo dobiti posljednje četiri europska putnika na SP

27.3.2026.
11:37
Sportski.net
Kian Abdullah/Huw Evans/Shutterstock Editorial/Profimedia
U četvrtak navečer odigrane su polufinalne utakmice europskog doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. BiH je nakon jedanaesteraca izbacila Wales kao i Češka Republiku Irsku. Švedska je pobijedila Ukrajinu, Kosovo Slovačku, Poljska Albaniju, Italija Sjevernu Irsku, Danska Makedoniju te Turska Rumunjsku.

U utorak se igraju finala u kojima ćemo dobiti posljednje četiri europska putnika na SP. Parovi su: BiH - Italija, Švedska - Poljska, Kosovo - Turska, te Češka - Danska. Zanimljivo je što uoči tih susreta kaže analitika. Stranica Football Meets Data objavila je postotke šanse za sve te oglede. 

 

 

Ono što upada u oči je da su prema analitici čak tri susreta vrlo izjednačena, dok je Italija veliki favorit protiv Bosne i Hercegovine. Prema analitici, BiH ima samo 30 posto šanse za plasman na svoje drugo SP. Švedska je s 56 naprema 44 favorit protiv Poljske, dok su Danska i Turska na 55 posto protiv Češke, odnosno Kosova.

