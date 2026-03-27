Ovo će dodatno podići prašinu u BiH: Italiji se daju ogromne šanse, a tri susreta su izjednačena
U četvrtak navečer odigrane su polufinalne utakmice europskog doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. BiH je nakon jedanaesteraca izbacila Wales kao i Češka Republiku Irsku. Švedska je pobijedila Ukrajinu, Kosovo Slovačku, Poljska Albaniju, Italija Sjevernu Irsku, Danska Makedoniju te Turska Rumunjsku.
U utorak se igraju finala u kojima ćemo dobiti posljednje četiri europska putnika na SP. Parovi su: BiH - Italija, Švedska - Poljska, Kosovo - Turska, te Češka - Danska. Zanimljivo je što uoči tih susreta kaže analitika. Stranica Football Meets Data objavila je postotke šanse za sve te oglede.
To qualify for the 🌎 World Cup:— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 26, 2026
70% 🇮🇹 Italy
56% 🇸🇪 Sweden
55% 🇩🇰 Denmark
55% 🇹🇷 Türkiye
45% 🇽🇰 Kosovo
45% 🇨🇿 Czechia
44% 🇵🇱 Poland
30% 🇧🇦 BiH pic.twitter.com/LrXPyJXhMP
Ono što upada u oči je da su prema analitici čak tri susreta vrlo izjednačena, dok je Italija veliki favorit protiv Bosne i Hercegovine. Prema analitici, BiH ima samo 30 posto šanse za plasman na svoje drugo SP. Švedska je s 56 naprema 44 favorit protiv Poljske, dok su Danska i Turska na 55 posto protiv Češke, odnosno Kosova.
POGLEDAJTE VIDEO: Kako je nogometaš otkrio atletiku: Novo lice trči brže nego itko u Hrvatskoj