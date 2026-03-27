Pogledajte reakciju Talijana kada je BiH prošla: 'Zapamtit ćemo ovo za Zenicu'

U Cardiffu je Bosna i Hercegovina nakon jedanaesteraca s ukupnih 5-3 pobijedila domaći Wales te je izborila domaću utakmicu u Zenici, u utorak, protiv Italije. Ranije su Talijani u Bergamu svladali Sjevernu Irsku s 2-0.

Na internetu se pojavila snimka talijanskih nogometaša koji gledaju raspucavanje između BiH i Walesa i po reakciji se činilo da su zadovoljni što su naši susjedi prošli u finale. Utakmica za plasman na Svjetsko prvenstvo igra se u utorak navečer u Zenici.

Atmosfera će sigurno biti na rubu usijanja jer u BiH vlada prava euforija, a ako je suditi po bh medijima i društvenim mrežama, ova snimka talijanskih nogometaša dodatno je nabrijala naše susjede. Reakciju Talijana pogledajte OVDJE.

"Vidimo se u utorak - Talijani slavili prolazak naše reprezentacije u finale!", piše SportSport u naslovu, a u tekstu stoji: "Misle li za nas da smo lak plijen ili im je stvarno drago, to ne znamo. Ali, jedno je sigurno - vidimo se u utorak u Zenici!".

"Pogledajte ovo nepoštovanje i aroganciju Italije. Već su slavili nakon što smo pobijedili na jedanaesterce. Zapamtit ćemo ovo za Zenicu", piše Bosnian Football na X-u.

