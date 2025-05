Gattuso za kraj opleo po vodstvu Hajduka: 'Isti problemi se ponavljaju, ovo nisam nigdje vidio'

Gennaro Gattuso potvrdio je u petak da će mu utakmica protiv Rijeke biti posljednja na Poljudu na klupi Hajduka, a na konferenciji za medije je i žestoko prozvao model upravljanja splitskim klubom.

"Sigurno je to posljednja utakmica na Poljudu, imam još jednu godinu ugovora, ali radimo na tome da odem na kraju sezone", rekao je Gattuso te nakon toga otkrio da mu neće biti isplaćena otpremnima:

"Ništa od novca i otpremnine, nisam takva osoba. Novac samo od onoga što sam odradio, a ono što nisam, to ne zaslužujem. "

Najavio je nakon toga utakmicu protiv Rijeke, ali i uputio žestoku kritiku načinu upravljanja Hajdukom.

"Teško da klub može funkcionirati na ovakav način. Isti problemi se stalno ponavljaju, a vidi se da ovakav način upravljanja klubom ne funkcionira. Treba se okrenuti potpuno drugom načinu. Nikada nisam vidio ljude koji vode klub, a volio bi znati kome se mogu obratiti kada imam neki problem. Mora se poznavati odgovornost. Nisam upoznao vodeće ljude kluba u osam mjeseci. To mi je čudno", rekao je pa odgovorio na pitanje kako bi ocijenio novog sportskog direktora Francoisa Vitalija koji je stigao nakon odlaska Nikole Kalinića, koji ga je doveo u Hajduk:

"Ocjenjujem samo sebe, došao sam pod jednim sportskim direktorom koji je maknut nakon par mjeseci. Na vama je da to ocjenjujete. Već sam rekao, ali ne bih išao detalje. Muči me upravljanje klubom, ovo nigdje nisam vidio. Jako je teško funkcionirati u ovakvoj svakodnevici. Nezgodno mi je to shvatiti, ne može nadzorni odbor imati veće ovlasti od predsjednika. Teško mi je to razumjeti. Usto, znaš da nemaš novca i ovisiš o tržištu."

