HNL legenda sve objasnila: 'Može li Hajduk protiv Rijeke? Jedna stvar je najvažnija...'

Pitanje prvaka Hrvatske moglo bi se odlučiti ove nedjelje, kada će u pretposljednjem kolu HNL-a na Poljudu Hajduk i Rijeka igrati Jadranski derbi.

Riječani u tu utakmicu ulaze kao prva momčad na tablici sa 62 boda, jednim više od drugoplasiranog Dinama, i pobjedom bi došla na korak do titule.

Hajduk je, s druge strane, izgubio ozbiljne šanse za naslov, iako još ima teoretske šanse, i treća je momčad na tablici s 57 bodova.

Jadranski derbi za Net.hr najavio je legendarni hrvatski trener, bivši strateg Dinama, Ilija Lončarević.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Što možemo očekivati? Vidjet ćemo. Teško je predviđati stanje i jedne i druge momčadi s obzirom na to da je Rijeka u nekom laganom padu, ali još se uvijek dovoljno drže Dovoljno da budu visoko, da mogu pobjeđivati i ostvarivati rezultate. Hajduk je izgubio šanse za prvo mjesto i pitanje je u kakvom će u psihološkom stanju biti momčad. To su dva elementa koji bi i jednu i drugu stranu mogao opterećivati. Tko će biti tu jači i bolji, vidjet ćemo. Teško je to reći", istaknuo je Lončarević na početku.

Hajduk će u Jadranski derbi ući oslabljen. Sigurno neće zaigrati važan stoper Filip Uremović koji je ozlijeđen, a upitan je nastup kapetana i ključnog igrača Marka Livaje, koji također vuče ozljedu.

"Može li se momčad Hajduka suprotstaviti? Nije to problem, najvažnije je u kakvom će psihološkom stanju biti i hoće li igrači i cijela momčad zbilja željeti pobjedu. U krajnjem slučaju da na kraju sezone izbrišu gorak okus koji je ostao od cijele sezone. To ćemo vidjeti. Hoće li se Rijeka uspjeti dići na malo veći nivo od Slaven Belupa, sad u finalu Kupa i utakmice prije toga u Šibeniku? Jer, bit će potreban malo veći nivo. Ja mislim da Hajduk ipak ne može olako shvatiti tu utakmicu, bez obzira koliko mu ona rezultatski značila ili ne", ističe Lončarević koji je potom govorio o Dinamu, koji svoju utakmicu protiv Lokomotive igra u subotu i pobjedom bi (barem privremeno) preuzeo vrh tablice:

"Dinamo do kraja sezone treba ostvariti dvije pobjede. To nije baš samo tako lako kad se mora, a ovog trenutka se to mora. Ja ponovno ponavljam - utakmicu Hajduka i Rijeke je gotovo nemoguće predvidjeti, čak ni s nekakvim realnim saznanjima ili predviđanjima jer ovisi jako puno o stanju obje momčadi, a stanje obje momčadi u ovom trenutku nikome nije poznato, možda čak ni njihovim trenerima. Pogotovo što se Hajduka tiče...."

"Ako Rijeka pobijedi Hajduk, onda mislim da je puno toga jasno iako mora i u zadnjem kolu pobijediti. To isto tako neće biti lako jer još igra i uzvratnu utakmicu finala Kupa. Sve to skupa, nije baš jednostavno", zaključio je Lončarević.

