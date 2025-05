Gattuso potvrdio da odlazi iz Hajduka: 'Ovo je moja posljednja utakmica na Poljudu'

U nedjelj u pretposljednjem kolu HNL-a na Poljudu Hajduk i Rijeka igrati Jadranski derbi, a utakmicu je u petak na konferenciji za medije najavio trener Bijelih Gennaro Gattuso.

Gattusu će utakmica protiv Rijeke biti posljednja na Poljudu jer na kraju sezone odlazi iz kluba, što je i sam potvrdio u petak.

"Sigurno je to posljednja utakmica na Poljudu, imam još jednu godinu ugovora, ali radimo na tome da odem na kraju sezone", rekao je Gattuso te nakon toga otkrio da mu neće biti isplaćena otpremnima:

"Ništa od novca i otpremnine, nisam takva osoba. Novac samo od onoga što sam odradio, a ono što nisam, to ne zaslužujem. "

Nakon toga je odgovorio na pitanje o zdravstvenom stanju Uremovića i Livaje te njihovom nastupu protiv Rijeke.

"Uremović je imao par dana problema s leđima, normalno je trenirao zadnjih dana. Istrčat će samo oni koji budu mogli. Ova je utakmica važna, sport moramo poštovati. Zaigrat će 11 najboljih igrača. Marko Livaja je odradio sve treninge, on je spreman. Nije trenirao tek zadnjih 25 minuta u tri treninga", rekao je.

""Moramo poštovati sport i ligu. Znam da navijači ne žele da slave Rijeka ili Dinamo. Ljuti su, vidjeli ste da nas je čuvala policija na treningu. Spremni smo na zvižduke i prosvjede, ali moramo odigrati najbolju utakmicu. Rijeka igra vertikalno, zaokružena je momčad. Ne igra najljepši nogomet na svijetu, ali ono što igra, igra odlično i zasluženo je vodeća", poručio je.

"Prvenstvo je zanimljivo i napeto. Veseli vidjeti igrače 2005., 2006. ili 2007. Razina nogometa nije loša, letvica se podigla. Favoriti gube bodove kod manjih momčadi. Mnogi misle da je razina hrvatskog nogometa niža dvije ili tri razine, ja im govorim da nije tako. Infrastruktura ne prati kvalitetu nogometa i to treba popraviti. Trebala bi tu uskočiti država", rekao je i za kraj podijelio svoje dojmove o Hajduku i Splitu:

"Trebalo bi mi dva sata da sve objasnim. Ovo je veliki klub u malom gradu, a to je teško. Strast navijača me topila i pogađala. Hajduk je stil života, roditelji djecu od dvije godine vode na stadione, navija se od malih nogu. Osjetim ponos što sam trener ovog kluba. Hajduk je velik klub velike povijesti. Dugo ništa nije osvojio, a zaslužuje to. Teško da klub može funkcionirati na ovakav način. Uvijek su isti problemi, iz godine u godinu. Teško je prezentirati napredak, kad se vidi da klub ne može ovako funkcionirati. Trebalo bi koristiti drugi stil upravljanja klubom. Mjesecima nisam upoznao ljude koji vode klub. To je neobično. Volim se obratiti ljudima kad imam problem. Ovdje ih nisam upoznao".

