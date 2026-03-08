Hrvatski napadač napokon dobio priliku i odmah je iskoristio
Ivanović je igrao od 65. minute za Benficu, a asistirao je Barreiru za izjednačenje
Hrvatski napadač Franjo Ivanović bio je asistent za izjednačujući pogodak Benfice u 2-2 domaćem remiju protiv Porta u velikom derbiju 25. kola portugalskog nogometnog prvenstva.
Porto je vodio sa 2-0 golovima Froholdta (10) i Pietuszewskog (40), da bi Benfica u nastavku uspjela spasiti bod preko Schjelderupa (69) i Barreira (88). Kod gola za 2-2 Ivanović je probio desni bok i onda odlično ubacio za Barreira koji je efektno zakucao loptu u mrežu.
Ivanović je igrao od 65. minute za Benficu dok Dominik Prpić nije konkurirao za nastup u sastavu Porta.
Porto je i dalje na vrhu ljestvice sa 66 bodova, četiri više od drugog Sportinga, a sedam od treće Benfice.
