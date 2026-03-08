FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAJ PROBLEMA? /

Hrvatski napadač napokon dobio priliku i odmah je iskoristio

Hrvatski napadač napokon dobio priliku i odmah je iskoristio
×
Foto: BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy/Profimedia

Ivanović je igrao od 65. minute za Benficu, a asistirao je Barreiru za izjednačenje

8.3.2026.
21:26
Hina
BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski napadač Franjo Ivanović bio je asistent za izjednačujući pogodak Benfice u 2-2 domaćem remiju protiv Porta u velikom derbiju 25. kola portugalskog nogometnog prvenstva.

Porto je vodio sa 2-0 golovima Froholdta (10) i Pietuszewskog (40), da bi Benfica u nastavku uspjela spasiti bod preko Schjelderupa (69) i Barreira (88). Kod gola za 2-2 Ivanović je probio desni bok i onda odlično ubacio za Barreira koji je efektno zakucao loptu u mrežu.

Ivanović je igrao od 65. minute za Benficu dok Dominik Prpić nije konkurirao za nastup u sastavu Porta.

Porto je i dalje na vrhu ljestvice sa 66 bodova, četiri više od drugog Sportinga, a sedam od treće Benfice.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka se opraštaju od titule, ali poručuju: 'Riba smrdi od glave'

Franjo IvanoviĆBenficaPorto
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx