Hrvatski napadač napokon dobio priliku i odmah je iskoristio

Hrvatski napadač Franjo Ivanović bio je asistent za izjednačujući pogodak Benfice u 2-2 domaćem remiju protiv Porta u velikom derbiju 25. kola portugalskog nogometnog prvenstva.

Porto je vodio sa 2-0 golovima Froholdta (10) i Pietuszewskog (40), da bi Benfica u nastavku uspjela spasiti bod preko Schjelderupa (69) i Barreira (88). Kod gola za 2-2 Ivanović je probio desni bok i onda odlično ubacio za Barreira koji je efektno zakucao loptu u mrežu.

Ivanović je igrao od 65. minute za Benficu dok Dominik Prpić nije konkurirao za nastup u sastavu Porta.

Porto je i dalje na vrhu ljestvice sa 66 bodova, četiri više od drugog Sportinga, a sedam od treće Benfice.

