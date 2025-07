Insajder tvrdi: Ivanovića samo jedan korak dijeli od portugalskog velikana

Talijanski transfer insajder Nicolo Schira tvrdi kako je prelazak hrvatskog reprezentativnog napadača, Franje Ivanovića, iz belgijskog Royale Union St. Gilloisea u portugalsku Benficu samo pitanje vremena. Tvrdi kako je posao u završnoj fazi te je Ivanović već praktički novi napadač 'Orlova' iz Lisabona.

Portugalci bi za hrvatskog golgetera trebali platiti odštetu od 20 milijuna eura fiksno plus mogućih pet milijuna kroz razne bonuse. Sam igrač bi pak trebao potpisati četverogodišnji ugovor do 2029. uz opciju produljenja za još jednu sezonu.

