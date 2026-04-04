Francuz jednim potezom sve podsjetio zašto je najbolji na svijetu

U utakmici 28. kola Ligue 1 PSG je s 3:1 slavio protiv Toulousea. Za Parižane je dva pogotka postigao Ousmane Dembélé, dok su po jedan zabili Gonçalo Ramos (PSG) i Rasmus Nicolaisen (Toulouse).

A upravo je pogodak Dembéléa iz 23. minute ono o čemu se priča nakon utakmice. Sjajni Francuz i trenutačni osvajač Zlatne lopte dočekao je jedan odbijanac na dvadesetak metara od gola i poluvolejem s distance sjajno zabio "Puškaša vrijedan gol".

Ovom je pobjedom PSG otišao na četiri boda prednosti ispred drugoplasiranog Lensa i došao korak bliže obrani titule.

Sjajan pogodak Dembéléa pogledajte ovdje.

Standings provided by Sofascore

