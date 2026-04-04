Ozlijedio se jedan od najboljih na svijetu, propušta početak playoffa

Na utakmici između Los Angeles Lakersa i Oklahoma City Thundera ozlijedio se najbolji igrač i strijelac momčadi iz Kalifornije, sjajni Slovenac, Luka Dončić.

Dončić je zadobio ozljedu drugog stupnja tetive koljena ili njezino djelomično puknuće tijekom jučerašnje utakmice, što bi moglo značiti crni scenarij za Lakerse kojima se bliži doigravanje.

"Dončić će se u najboljem slučaju vratiti za tri tjedna, ali realističnije je da to bude za četiri do šest tjedana. S obzirom na to da play-off počinje za dva tjedna, znači da propušta sve preostale utakmice regularnog dijela sezone te prvu rundu doigravanja," piše doktor Jesse Morse, stručnjak za ozljede sportaša.

He likely misses at least the 1st round of the playoffs or can return at end of series… https://t.co/S4enbZouTb pic.twitter.com/hkZ2cRJm6I — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) April 3, 2026

Dončićeva ozljeda veliki je udarac za Lakerse koji se trenutno nalaze na trećem mjestu Zapadne konferencije, uvelike zahvaljujući slovenskom košarkašu.

Standings provided by Sofascore

