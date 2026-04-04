Ozlijedio se jedan od najboljih na svijetu, propušta početak playoffa

Ozlijedio se jedan od najboljih na svijetu, propušta početak playoffa
Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Veliki je udarac za Lakerse koji se trenutno nalaze na trećem mjestu Zapadne konferencije, uvelike zahvaljujući svom najboljem strijelcu

4.4.2026.
8:55
Sportski.net
Na utakmici između Los Angeles Lakersa i Oklahoma City Thundera ozlijedio se najbolji igrač i strijelac momčadi iz Kalifornije, sjajni Slovenac, Luka Dončić.

Dončić je zadobio ozljedu drugog stupnja tetive koljena ili njezino djelomično puknuće tijekom jučerašnje utakmice, što bi moglo značiti crni scenarij za Lakerse kojima se bliži doigravanje.

"Dončić će se u najboljem slučaju vratiti za tri tjedna, ali realističnije je da to bude za četiri do šest tjedana. S obzirom na to da play-off počinje za dva tjedna, znači da propušta sve preostale utakmice regularnog dijela sezone te prvu rundu doigravanja," piše doktor Jesse Morse, stručnjak za ozljede sportaša.

Dončićeva ozljeda veliki je udarac za Lakerse koji se trenutno nalaze na trećem mjestu Zapadne konferencije, uvelike zahvaljujući slovenskom košarkašu.

Ozljedu ponajboljeg košarkaša današnjice pogledajte OVDJE na 1:20.

      Standings provided by Sofascore

Luka DončićLa LakersOklahoma City ThunderNba
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
