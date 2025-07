Na utakmice engleskog niželigaša s receptom: Zanimljiva inicijativa kluba i liječnika

Engleski petoligaš Forest Green Rovers uključio se u zanimljivu akciju pomoći pacijentima oboljelima od depresije. Naime, pacijenti će na recept dobivati ulaznice za utakmice Forest Greena.

Zastupnik laburista u parlamentu dr. Simon Opher i vlasnik Forest Green Roversa, Dale Vince, izradili su planove kojima će se pacijentima u Gloucestershireu ponuditi prilika da prisustvuju utakmicama momčadi Nacionalne lige (peti rang engleskog nogometa).

Inicijativa je dio poteza dr. Ophera da ponudi socijalno propisivanje lijekova pacijentima s blagom ili umjerenom depresijom, umjesto antidepresiva.

„Nogometni klubovi su u središtu naših zajednica i to je način da se ljudi koji su možda pomalo društveno izolirani vrate u zajednicu i ponovno čavrljaju s ljudima“, rekao je dr. Opher za BBC.

Izolacija dovodi do depresije

„To je drugačiji način liječenja mentalnih bolesti koji ne uključuje tablete".

„Kada igrate nogomet, često izlazite i družite se nakon toga. Mislim da je jedan od problema u našem društvu to što smo izgubili tu sposobnost i mnogi se ljudi prilično izoliraju - što dovodi do depresije.“

Dr. Opher je prethodno propisivao druge aktivnosti poput komedije i vrtlarstva.

Pacijenti koji su dio pilotnog programa bit će zamoljeni da daju povratne informacije o utjecaju koji je imao na njihovo mentalno zdravlje.

Klub će besplatno osigurati ulaznice, a pilot-projekt će trajati cijelu sezonu - počevši od prve domaće utakmice protiv Yeovila 16. kolovoza.

