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Florentinu Perezu stigle sjajne vijesti nakon sezone u kojoj Real nije osvojio ništa

Florentinu Perezu stigle sjajne vijesti nakon sezone u kojoj Real nije osvojio ništa
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Foto: Dan Mullan/Getty images/Profimedia

Real Madrid objavio izješće o prihodima u prošloj sezoni

28.7.2026.
18:25
Hina
Dan Mullan/Getty images/Profimedia
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Španjolski nogometni div Real Madrid ostvario je rekordnih 1.221 milijardi eura prihoda u sezoni 2025./26., unatoč tome što nije osvojio trofej.

"Operativni prihodi isključujući prihode od transfera igrača dosegli su 1.221 milijardu eura, što je 3.1 posto više nego u prethodnoj financijskoj godini", napisao je klub u objavi.

Real Madrid je tako prvi put premašio granicu od 1.2 milijarde prihoda, što nijednoj sportskoj organizaciji na svijetu nikada nije uspjelo.

Klub je također prijavio neto dobit od 26 milijuna eura, što je osam posto više nego u sezoni 2024./25.

Izvrsnim financijskim rezultatima značajno su pridonijeli veći prihodi od obnovljenog stadiona Santiago Bernabeu, koji su porasli za 11 posto na 363 milijuna eura, kao i nova sponzorska partnerstva.

Real je u lipnju imenovao Josea Mourinha za novog trenera, naslijedivši Alvara Arbeloa, a prva momčad je također pojačana, s igračima poput Bernarda Silve i Marca Cucurelle.

Prema medijskim izvješćima, Real je već dogovorio dolazak krilnog igrača Yana Diomandea iz RB Leipziga, dok se za veznjaka Rodrija iz Manchester Cityja također kaže da je jedna od meta transfera.

Real MadridFlorentino PerezTrofejPrihod
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