FIFA izbacuje jednu zemlju sa Svjetskog prvenstva? Na pomolu šokantna odluka

Demokratska Republika Kongo slavila je povijesni plasman u interkontinentalno doigravanje za Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon dramatične pobjede nad Nigerijom. Ipak, njihovo mjesto u završnoj borbi za odlazak na Mundijal sada je pod velikim upitnikom. Nigerijski nogometni savez (NFF) podnio je službenu žalbu FIFA-i, tvrdeći da je DR Kongo koristio čak devet igrača koji nisu imali pravo nastupa.

U središtu spora – dvojno državljanstvo

Glavni argument nigerijske žalbe leži u ustavu DR Konga, koji ne dopušta dvojno državljanstvo. Prema navodima, između šest i devet igrača koji su nastupili za "Leoparde" u ključnoj utakmici promijenilo je sportsko državljanstvo, ali navodno nisu prošli kompletnu proceduru odricanja od svojih prethodnih, većinom europskih putovnica (francuskih, nizozemskih). Jedno od imena koje se spominje u tom kontekstu je i branič West Ham Uniteda, Aaron Wan-Bissaka. Prema kongoanskom zakonu, osoba koja stekne drugo državljanstvo dužna je odreći se jednog, osim u rijetkim slučajevima do 21. godine života, što većina spomenutih igrača nije ispoštovala.

Nigerija tvrdi: "FIFA je prevarena"

Paradoks situacije leži u razlici između nacionalnog zakonodavstva i pravila Svjetske nogometne federacije. FIFA-ini propisi nalažu da je za nastup dovoljna valjana putovnica zemlje koju igrač predstavlja. Upravo na temelju toga su sporni igrači i dobili dozvolu za nastup. Međutim, glavni tajnik NFF-a, Mohammed Sanusi, tvrdi da je FIFA dovedena u zabludu. "Naš je stav da je FIFA prevarena prilikom izdavanja dozvola. Nije odgovornost FIFA-e da provjerava poštuju li se interni zakoni Konga, oni djeluju prema onome što im se prezentira. Mi tvrdimo da je taj proces bio lažan", izjavio je Sanusi za ESPN. Nigerijci smatraju da su putovnice izdane bez poštivanja zakonske procedure, što cijeli slučaj čini nelegalnim.

Odluka se čeka, Nigerija se nada novoj prilici

FIFA je potvrdila pokretanje istrage, a valja napomenuti da je sličnu žalbu navodno podnio i Kamerun. Odluka se očekuje prije ožujka, kada bi se trebalo održati interkontinentalno doigravanje u Meksiku. U njemu bi DR Kongo trebao igrati protiv pobjednika susreta između Nove Kaledonije i Jamajke za jedno od posljednjih mjesta na Svjetskom prvenstvu. Ako se tvrdnje Nigerije pokažu točnima, DR Kongo bi se mogao suočiti s izbacivanjem iz daljnjeg natjecanja. U tom bi slučaju njihovo mjesto najvjerojatnije pripalo upravo Nigeriji, reprezentaciji koju su izbacili u finalu afričkog doigravanja nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca (4:3, nakon 1:1 u regularnom vremenu).

Za DR Kongo ovo je prilika za tek drugi nastup na Mundijalu u povijesti, prvi nakon 1974. godine (tada kao Zair), dok se Nigerija nada slamci spasa kako bi izbjegla drugo uzastopno propuštanje najveće nogometne smotre. Cijeli nogometni svijet sada s nestrpljenjem iščekuje konačnu odluku iz Züricha.

