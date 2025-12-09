Skandal u FIFA-i: Predsjednik Infantino prijavljen zbog nagrade za mir Trumpu
'Ovo je vaša nagrada, ovo je vaša nagrada za mir', rekao je Infantino Trumpu
Jedna međunarodna neprofitna skupina podnijela je pritužbu Etičkom odboru FIFA-e, navodeći nedostatak nepristranosti predsjednika te organizacije Giannija Infantina, kao i političku prirodu prošlotjednog izvlačenja igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., izvijestio je The Athletic.
Središnjica pritužbe je Infantinova oduševljena pohvala predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, kao i činjenica da je upravno tijelo svjetskog nogometa dodijelilo prvu FIFA-inu nagradu za mir Trumpu.
FIFA, koja će organizirati Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, oduvijek se ponosila svojom neutralnošću u pitanjima politike i religije.
Neprofitna skupina FairSquare, koja je podnijela pritužbu u pismu od osam stranica, kaže da je posvećena odgovornosti u sportu u vezi s migracijom radne snage i političkom represijom. Želi da neovisni odbor FIFA-e u potpunosti preispita postupke koji su se dogodili tijekom izvlačenja skupina za Svjetsko prvenstvo u petak u Washingtonu.
Predsjednik Trump bio je prisutan na ceremoniji, zajedno s meksičkom predsjednicom Claudijom Sheinbaum i kanadskim premijerom Markom Carneyjem. No, Trump je privukao najviše pažnje tijekom događaja u Kennedy Centru u Washingtonu, D.C.
FIFA je prošli mjesec objavila osnivanje svoje nagrade za mir "kako bi nagradila pojedince koji su poduzeli iznimne i izvanredne akcije za mir i time ujedinili ljude diljem svijeta".Infantino je Trumpu uručio zlatni trofej, zlatnu medalju i certifikat.
"Ovo je vaša nagrada, ovo je vaša nagrada za mir", rekao je Infantino Trumpu.
U tužbi, FairSquare je naveo FIFA-ine vlastite standarde o neutralnosti da "ostane politički neutralan... u odnosima s vladinim institucijama". Grupa je također istaknula da je Infantino ranije ove godine lobirao na društvenim mrežama da Trump dobije Nobelovu nagradu za mir zbog svog rješavanja sukoba između Izraela i Gaze.
Venezuelanka Maria Corina Machado na kraju je dobila Nobelovu nagradu za mir.
Disciplinski postupak Etičkog odbora FIFA-e može uključivati upozorenje, opomenu, pa čak i novčanu kaznu. Može se naložiti obuka o usklađenosti, dok se zabrana može izreći i za sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz nogomet.