Ždrijeb za Mundijal je 5. prosinca, a već 24 sata kasnije stiže najvažnija informacija za navijače

FIFA je objavila kako će u subotu, 6. prosinca prenositi objavu rasporeda utakmica Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Ždrijeb skupina World Cupa održat će se u petak, 5. prosinca u Washingtonu s početkom u 18.00 sati po hrvatskom vremenu.

U Washingtonu će se izvlačiti 12 grupa iz četiri jakosne skupine, a u trenutku ždrijeba bit će poznata 42 sudionika SP-a. Preostalih šest dobit ćemo u ožujku nakon dodatnih kvalifikacijskih miniturnira.

Podsjetimo, Hrvatska će biti u drugoj jakosnoj skupini. "Vatreni" će u skupini dobiti jednog od nositelja - SAD, Meksiko, Kanadu, Španjolsku, Francusku, Argentinu, Brazil, Portugal, Njemačku, Englesku, Nizozemsku ili Belgiju.

Dan kasnije FIFA će prenositi i otkrivanje rasporeda utakmica Svjetskog prvenstva. Naime, u petak će se saznati u kojoj će skupini igrati reprezentacije, a ažurirani raspored utakmica, s dodijeljenim stadionom i odgovarajućim vremenom početka svake utakmice, bit će objavljen u subotu, 6. prosinca.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino vodit će prezentaciju uz bivše igrače, a očekuje se da će biti prisutni i predstavnici 42 momčadi koje su se već kvalificirale.

FIFA je objavila kako proces raspodjele utakmica nakon ždrijeba ima za cilj stvoriti optimalne uvjete za igrače i navijače te, gdje je to moguće, omogućiti gledanje u više vremenskih zona.

Objava će se uživo prenositi s početkom u 18.00 sati po hrvatskom vremenu, na FIFA platformama, uključujući FIFA.com i FIFA-in YouTube kanal, osiguravajući da navijači diljem svijeta mogu pratiti objave u stvarnom vremenu. Prijenos uživo bit će dostupan i emiterima diljem svijeta.

Svjetsko prvenstvo 2026. - prvo sa 48 reprezentacija i 104 utakmice, održat će se u 16 gradova u tri zemlje, a za turnir je već prodano gotovo dva milijuna ulaznica.

