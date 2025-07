Novi preokret UEFA-e: Izbačeni slovački klub ipak će dobiti zamjenu

Slovački klub DAC Dunajska Streda prije dva tjedna izbačen je iz Europe. Slovaci su trebali svoj europski put početi u drugoj rundi kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali su izbačeni.

UEFA ne dozvoljava da više klubova s istom vlasničkom strukturom igra europska natjecanja, a DAC ima iste vlasnike kao i mađarski Györ koji je također u kvalifikacijama Konferencijske lige, a kako imaju veći europski koeficijent, oni ostaju, a Dunajska Streda otpada.

Bjelorusi ili Armenci ipak neće proći bez borbe

Iako je prvotna vijest bila da UEFA neće dozvoliti drugom slovačkom klubu da zamjeni DAC to se ipak dogodilo. FC Košice na svom su Facebook profilu potvrdili da idu u Europu, i to samo tjedan dana prije utakmice. Oni su prošle sezone završili na petom mjestu u slovačkoj ligi i tako će zamijeniti Dunajsku Stredu.

Košice se tako nakon 10 godina vraćaju u europska natjecanja i sudjelovat će u drugom pretkolu Konferencijske lige protiv boljeg iz susreta Urartu-Neman (Neman u prvom susretu slavio 2:1). Bjelorusi i Armenci su se nadali plasmanom u treće kolo kvalifikacija bez igranja drugog, ali morat će ipak igrati protiv Košica.

