Evo zašto je Dinamov Kup sjajna vijest za Hajduk: Splićani na ovo čekaju pet godina

Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0).

Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje.

Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.

No, osvajanje Kupa Dinama pozitivno gledaju i u Hajduku budući da je tako Dinamo osvajanjem dvostruke krune osigurao da drugoplasirana momčad HNL-a, a to je Hajduk, svoj europski put kreće iz pretkola Europske lige.

Majstor s mora će tako imati šansu više za ostanak u Europi budući da bi u suprotnom slučaju kretao iz Konferencijske lige. Ovako će nakon možebitnog posrtaja u EL, imati šansu i u KL. Splićani će se tako nakon pet godina pauze boriti u kvalifikacijama za Europsku ligu.