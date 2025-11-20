BiH danas saznaje sudbinu: Evo tko je čeka u paklenom play-offu

Bosna i Hercegovina, ali i ostale reprezentacije koje su izborile play off, danas u Zürichu saznaju protivnika u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Play-off se igra na jednu utakmicu, a ždrijeb počinje u 13 sati.

Prvo se izvlače parovi interkontinentalnog play-offa u kojem šest reprezentacija s pet kontinenata traži dva mjesta na SP-u. Nositelji Irak i DR Kongo u finalima čekaju pobjednike dvaju polufinala koje će ždrijeb odrediti između Bolivije, Jamajke, Nove Kaledonije i Surinama (uz ograničenje da Jamajka i Surinam ne mogu međusobno igrati).

U drugom dijelu određuju se parovi europskih dodatnih kvalifikacija. Sudjeluje 16 reprezentacija u četiri jakosne skupine. Prva se križa s četvrtom, a druga s trećom, što formira četiri mini-bracketa. Domaćini polufinala su reprezentacije iz prve i druge skupine.

BiH je u trećem šeširu i u polufinalu ide u goste Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj ili Walesu. Mjesto eventualnog finala također će odlučiti ždrijeb.

Prva jakosna skupina

Italija

Danska

Turska

Ukrajina

Druga jakosna skupina

Češka

Slovačka

Poljska

Wales

Treća jakosna skupina

Bosna i Hercegovina

Irska

Kosovo

Albanija

Četvrta jakosna skupina

Rumunjska

Švedska

Sjeverna Makedonija

Sjeverna Irska

