Džekina poruka ganula je navijače BiH: 'Vjerujem u nas'

Kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, oglasio se dan nakon teškog poraza Zmajeva u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i u emotivnoj poruci otvoreno priznao koliko ga je pogodio rezultat kojim je BiH propustila direktnu priliku za odlazak na Mundijal.

„Kažu da si dan poslije pametniji, ali šta reći nakon ovakve utakmice? Srce mi je puno i tuge i razočarenja“, započeo je Džeko, ističući kako mu je upravo ovaj neuspjeh najteže pao od svih prethodnih kvalifikacijskih razočarenja. Naglasio je da je osjećao da je reprezentacija „blizu“ i da je upravo zato poraz posebno bolan.

Ipak, kapetan poručuje da odustajanje nije opcija i da se pogled već okreće prema baražu, uprkos tome što ta riječ mnogima izaziva frustraciju.

„Znam da nas sve stomak zaboli od riječi ‘baraž’, ali ja i dalje vjerujem. Vjerujem da ćemo dati sve od sebe, pokazati zajedništvo i nadati se najboljem“, poručio je.

Posebno se osvrnuo na navijače, ističući kako ga je njihov dolazak u Beč duboko dirnuo.

„Kada sam vidio u koliko ste velikom broju došli, kada smo vas čuli, ostavili smo dušu i srce na terenu. Svaki igrač se borio, ali sreća nam nije bila saveznik“, rekao je Džeko.

Istaknuo je kako je ljubav navijača najveća pobjeda reprezentacije te se zahvalio svima koji su uz ekipu i u najtežim trenucima.

„Niste nas ostavili same ni kada je bilo najteže, i na to sam beskrajno ponosan. Ovi momci mogu uraditi velike stvari za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu.“

Džeko je svoju poruku završio optimistično:

„Hvala vam i vidimo se u baražu. Glave gore, ništa nije gotovo.“

Reprezentacija BiH sada ulazi u ključan period u kojem će pokušati izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo kroz dodatne kvalifikacije, a već sutra će saznati protivnika.

