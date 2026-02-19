FREEMAIL
SRETNO NAŠI /

Dinamo i Rijeka kreću u europski boj! Evo gdje gledati okršaje s Genkom i Omonijom

Foto: MARKO PERKOV/AFP/Profimedia

Rijeka je prezimila u Europi prvi put nakon 46 godina

19.2.2026.
7:44
Hina
MARKO PERKOV/AFP/Profimedia
Hrvatski predstavnici u četvrtak nastavljaju europski put. Dinamo Zagreb na Maksimiru dočekuje KRC Genk u play-offu UEFA Europska liga, dok HNK Rijeka gostuje kod AC Omonia u nokaut-fazi UEFA Konferencijska liga.

Dinamov trener Mario Kovačević ističe kako je Genk brza i okomita momčad, ali vjeruje da pred domaćom publikom mogu do pozitivnog rezultata i produžiti europsku jesen.

Rijeka je prezimila u Europi prvi put nakon 46 godina, još od generacije Miroslav Ćiro Blažević. Trener Victor Sanchez upozorava na formu Omonije, no poručuje da je dvoboj otvoren i da će odluka pasti kroz 180 minuta.

Dinamo i Genk igraju u 18.45 (Arena Sport 1), a Omonia i Rijeka u 21 sat (Arena Sport 2).

POGLEDAJTE VIDEO: Tottenham je dočekao novog Hrvata, a Crouch se prisjetio poznate kolonije: Stajlinzi su tada bili drugačiji

DinamoRijekaEuropska LigaKonferencijska Liga
