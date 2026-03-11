Dojučerašnji neprijatelji sada su saveznici: Jakov i Toma kreću u obračun s Antom

Neočekivan preokret dogodio se u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele". Jakov i Toma, donedavni ljuti suparnici, odlučili su udružiti snage. Njihovo dugogodišnje rivalstvo, koje je često bilo potaknuto i osobnim sukobima, čini se da je barem privremeno stavljeno po strani. No, pitanje je radi li se o iskrenom pomirenju ili tek o strateškom potezu protiv puno opasnijeg protivnika – moćnog Ante. Sve upućuje na to da je riječ o savezu iz nužde, a ne o pravom prijateljstvu.

Toma je prvi pokrenuo razgovor i jasno dao do znanja da ne traži prijateljski odnos, već suradnju iz interesa. Jakovu je otvoreno poručio kako nije potrebno da se međusobno vole da bi shvatili da imaju zajednički cilj. Prema njegovu mišljenju, njihov poslovni interes vezan uz zadrugu potpuno je isti, a Ante predstavlja prijetnju koja nadilazi njihove međusobne sukobe.

Foto: RTL

Iako je Jakov u početku bio oprezan i vidno nepovjerljiv, čini se da je na kraju prevagnula logika. Dvojica muškaraca tako su odlučila privremeno zakopati ratnu sjekiru i udružiti se protiv zajedničkog neprijatelja.

Da njihov dogovor nije ostao samo na riječima pokazalo se vrlo brzo. Novi saveznici odmah su krenuli u akciju, pokušavajući otkriti postoji li krtica među njima. Sumnje su pale na Cicu, za kojeg već neko vrijeme vjeruju da radi u Antinu korist i sabotira planove oko osnivanja zadruge. Toma i Jakov bez puno oklijevanja suočili su ga s optužbama i tražili odgovore. Cico se pokušao obraniti tvrdeći da je uvijek bio na njihovoj strani, no njegovo kolebanje samo je dodatno pojačalo sumnju.

Ipak, ostaje pitanje koliko će ovaj krhki savez potrajati. Jakovljevo nepovjerenje prema Tomi i dalje je očito, a stare rane još nisu zacijelile. Njihov odnos dodatno je opterećen i prošlošću u kojoj je važnu ulogu imala Katarina, zbog koje su se često nalazili na suprotnim stranama.

Zbog toga mnogi sumnjaju hoće li zajednički interes biti dovoljan da nadvlada godine sukoba i osobnih zamjerki. Jedno je sigurno – odnos snaga u Vrelu sada se mijenja, a Ante se prvi put suočava s ozbiljnim otporom.

Hoće li Jakov i Toma uspjeti održati savez i razotkriti Antine planove ili će ih vlastita prošlost ponovno razdvojiti, gledatelji će doznati u novim epizodama serije Divlje pčele, koja se emitira od 20.15 na RTL-u, a dostupna je i na platformi Voyo.