UEFA PRELOMILA /

Europsko prvenstvo 2028. biti će jeftinije nego parking za Svjetsko ove godine

Europsko prvenstvo 2028. biti će jeftinije nego parking za Svjetsko ove godine
Foto: James Manning/PA Images/Profimedia

UEFA je odlučila kako će se ulaznice za EURO u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj moći naći za manje od 35 eura

30.3.2026.
15:53
Sportski.net
James Manning/PA Images/Profimedia
Uslijed rasprave o cijenama ulaznica za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, UEFA se odlučila na radikalan potez.

Naime, krovna organizacija europskog nogometa odlučila je da će za EURO, koje će se 2028. održati u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, osigurati kontingent ulaznica koje će koštati manje od 35 €.

To znači da će se na utakmice Europskog prvenstva moći ići po nižoj cijeni nego što će koštati parking na Svjetskom prvenstvu koje će ove godine organizirati SAD, Kanada i Meksiko.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
