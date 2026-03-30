Europsko prvenstvo 2028. biti će jeftinije nego parking za Svjetsko ove godine

Uslijed rasprave o cijenama ulaznica za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, UEFA se odlučila na radikalan potez.

Naime, krovna organizacija europskog nogometa odlučila je da će za EURO, koje će se 2028. održati u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, osigurati kontingent ulaznica koje će koštati manje od 35 €.

To znači da će se na utakmice Europskog prvenstva moći ići po nižoj cijeni nego što će koštati parking na Svjetskom prvenstvu koje će ove godine organizirati SAD, Kanada i Meksiko.

