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Nastupio na SP-u s više od 45 godina i ušao u povijest, evo tko je on

Nastupio na SP-u s više od 45 godina i ušao u povijest, evo tko je on
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Foto: Gokhan Balci/AFP/Profimedia

El-Hadari postavio rekord koji izgleda nestvarno

17.6.2026.
13:39
M.G.
Gokhan Balci/AFP/Profimedia
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Egipatski vratar Essam El-Hadary najstariji je igrač koji je zaigrao na Mundijalu.

On je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. stao među vratnice u utakmici protiv Saudijske Arabije s nevjerojatnih 45 godina i 161 danom i srušio rekord Kolumbijca Faryda Mondragóna za više od dvije godine.

No, El-Hadary se nije zadovoljio samo time. U istoj je utakmici obranio jedanaesterac i postao prvi afrički vratar kojem je to uspjelo na svjetskoj smotri.

Nastupio na SP-u s više od 45 godina i ušao u povijest, evo tko je on
Foto: Sofascore

Prije njega, ljestvicom veterana dominirala su imena poput Kamerunca Rogera Mille, koji je s 42 godine bio i najstariji strijelac, te vratarskih legendi Dina Zoffa i Petera Shiltona.

EgipatVratarSvjetsko Prvenstvo 2018.
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