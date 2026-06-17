Nastupio na SP-u s više od 45 godina i ušao u povijest, evo tko je on

Egipatski vratar Essam El-Hadary najstariji je igrač koji je zaigrao na Mundijalu.

On je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. stao među vratnice u utakmici protiv Saudijske Arabije s nevjerojatnih 45 godina i 161 danom i srušio rekord Kolumbijca Faryda Mondragóna za više od dvije godine.

No, El-Hadary se nije zadovoljio samo time. U istoj je utakmici obranio jedanaesterac i postao prvi afrički vratar kojem je to uspjelo na svjetskoj smotri.

Foto: Sofascore

Prije njega, ljestvicom veterana dominirala su imena poput Kamerunca Rogera Mille, koji je s 42 godine bio i najstariji strijelac, te vratarskih legendi Dina Zoffa i Petera Shiltona.