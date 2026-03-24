(NE)VOLI ČITATI

Erling Haaland kupio najskuplju norvešku knjigu, ali nije ju zadržao za sebe

Erling Haaland kupio najskuplju norvešku knjigu, ali nije ju zadržao za sebe
Foto: Alberto Lingria/Xinhua News/Profimedia

Radi se o jedinstvenom izdanju Snorre Sturlasonovih kraljevskih saga

24.3.2026.
15:37
Sportski.net
Norveška zvijezda Manchester Cityja, Erling Braut Haaland kupio je najskuplju norvešku knjigu za 1,3 milijuna norveških kruna, iliti 115 tisuća eura. 

Radi se o jedinstvenom izdanju Snorre Sturlasonovih kraljevskih saga (Kongesagaen) iz 1594. godine. No, Haaland neće zadržati knjigu za sebe. Umjesto toga, on ju je darovao općini Time, gdje je odrastao. 

Knjiga je kupljena na aukciji 5. prosinca iz zbirke knjiga predsjednika upravnog odbora Johana Fredrika Odfjella, piše Finansavisen. Kongesagaen je izdanje Mattisa Størssøna i nazvano je "ikonom među svim ikonama" i jedinom cjelovitom u privatnom vlasništvu pa ne treba niti napominjati koliko je važna za norvešku kulturu. 

"Nikad nisam previše čitao knjige, ali želim da knjiga uvijek bude dostupna, kako biste mogli čitati o onima koji su došli iz mojih krajeva, iz Brynea i Jærena", kaže Erling Braut Haaland u priopćenju za javnost.

