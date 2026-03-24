Lamine Yamal najbolji mladi igrač na svijetu: Evo na kojem se mjestu našao Vušković

Popularna internetska stranica GOAL objavila je popis najboljih mladih nogometaša na svijetu za 2026. godinu.

Uvjet za “kvalificirati se” na popis bio je da su igrači rođeni nakon 1. siječnja 2007., a najboljim mladim igračem na svijetu proglašen je Lamine Yamal.

U top tri nalaze se još Estevão i Pau Cubarsí, dok se naš najveći talent Luka Vušković plasirao na sedmo mjesto, ispred Ethana Nwanerija, Rodriga More, Droa Fernándeza i brojnih drugih.

Od igrača iz regije na popisu su još Andrija Maksimović iz Srbije, koji je zauzeo 31. mjesto, Kerim Alajbegović iz Bosne i Hercegovine na 33. mjestu te Vasilije Kostov iz Srbije na 34. mjestu.

