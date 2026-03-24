Dinamo kontaktirao Modrića: Evo što im je kapetan poručio
Ove je sezone Modrić za Milan odigrao 32 utakmice u kojima je skupio 2504 minute
Luka Modrić sjajno odrađuje sezonu u Milanu. Talijanski velikan bi rado da hrvatski kapetan produži ugovor i nakon Svjetskog prvenstva, a kako stvari stoje to bi se moglo i desiti.
Naime, prema informacijama Touchlinea Dinamo je kontaktirao svog bivešeg igrača, ali se naš kapetan ipak zahvalio svom bivšem klubu.
Modrić smatra kako barem trenutno ipak nije vrijeme za povratak, te kako može odigrati barem još neko vrijeme na najvećoj razini. Samim time, dolazak u Dinamo ipak nije opcija.
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Dinamo Zagreb have contacted Luka Modric’s agency over a possible return to his boyhood club. However, the player feels ready to continue in a top league, even at 40 years old.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 24, 2026
