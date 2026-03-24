Dinamo kontaktirao Modrića: Evo što im je kapetan poručio

Luka Modrić sjajno odrađuje sezonu u Milanu. Talijanski velikan bi rado da hrvatski kapetan produži ugovor i nakon Svjetskog prvenstva, a kako stvari stoje to bi se moglo i desiti.

Naime, prema informacijama Touchlinea Dinamo je kontaktirao svog bivešeg igrača, ali se naš kapetan ipak zahvalio svom bivšem klubu.

Modrić smatra kako barem trenutno ipak nije vrijeme za povratak, te kako može odigrati barem još neko vrijeme na najvećoj razini. Samim time, dolazak u Dinamo ipak nije opcija.