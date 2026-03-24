FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIVŠI DINAMOVAC /

Stiglo ažuriranje u Serie A: Jednom Hrvatu drastično porasla vrijednost

Stiglo ažuriranje u Serie A: Jednom Hrvatu drastično porasla vrijednost
×
Foto: Dante Badano/PsnewZ/Bestimage/Profimedia

24.3.2026.
15:29
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

U posljednjem ažuriranju vrijednosti igrača Transfermarkt se fokusirao na talijansku Serie A. Među brojnim nogometašima kojima je korigirana tržišna vrijednost nalaze se i dvojica Hrvata.

Vrataru Pise, Adrianu Šemperu, vrijednost se nakon višetjedne ozljede gotovo prepolovila pa sada, umjesto 3,5 milijuna eura, vrijedi 2 milijuna.

S druge strane, Martinu Baturini cijena je znatno porasla. Bivši nogometaš Dinama, koji je ove sezone za Como postigao šest pogodaka, sada vrijedi 24 milijuna eura, umjesto prijašnjih 18 milijuna.

Prema Transfermarktu, Baturina je trenutačno peti najvrjedniji hrvatski nogometaš. Ispred njega su samo Petar Sučić, Josip Stanišić, Luka Vušković i Joško Gvardiol.

Martin BaturinaSerie ATransfermarkt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
