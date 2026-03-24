Stiglo ažuriranje u Serie A: Jednom Hrvatu drastično porasla vrijednost

U posljednjem ažuriranju vrijednosti igrača Transfermarkt se fokusirao na talijansku Serie A. Među brojnim nogometašima kojima je korigirana tržišna vrijednost nalaze se i dvojica Hrvata.

Vrataru Pise, Adrianu Šemperu, vrijednost se nakon višetjedne ozljede gotovo prepolovila pa sada, umjesto 3,5 milijuna eura, vrijedi 2 milijuna.

S druge strane, Martinu Baturini cijena je znatno porasla. Bivši nogometaš Dinama, koji je ove sezone za Como postigao šest pogodaka, sada vrijedi 24 milijuna eura, umjesto prijašnjih 18 milijuna.

Prema Transfermarktu, Baturina je trenutačno peti najvrjedniji hrvatski nogometaš. Ispred njega su samo Petar Sučić, Josip Stanišić, Luka Vušković i Joško Gvardiol.

