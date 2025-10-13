Emotivne objave Perišića: Erlićev prvijenac posebno je doživio, a evo što mu je poručio

Hrvatska je nakon 'nule' u Pragu te 'trice' u Varaždinu osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, iako to ona najrigoroznija matematika još uvijek ne smije potvrditi.

Bez plasmana na najveću nogometnu smotru možemo ostati jedino u slučaju da obje preostale dvije utakmice - doma protiv Farskih Otoka te u gostima protiv Crne Gore - izgubimo jako visokom razlikom, a Češka svoju jedinu preostalu utakmicu - doma protiv Gibraltara - dobije abnormalno visokom razlikom.

Da je plasman na SP neupitan slaže se i Ivan Perišić koji je na svom Instagramu storyju objavio nekoliko fotografija i poruka koje dočaravaju koliko su emotivno naši igrači proživjeli sami plasman u Meksiko/SAD/Kanadu.

'Bravo mali'

Posebno se Perišić obratio Martinu Erliću koji je svoj prvijenac u dresu reprezentaicje emotivno proslavio.

"Emocije su za***ana stvar! Bravo mali", napisao mu je Ivan uz čestitke i Fruku te Luki Sučiću na njihovim prvijencima. Sve Perišićeve objave pogledajte OVDJE, a kako je Erlić uz suze proslavio svoj gol pogledajte OVDJE.

Spomenimo i kako su određeni termini odigravanja utakmica SP-a 2026 i sve se čini kako bi za Hrvatsku mogli navijati u izrazito neuobičajenim satnicama. Više o tome pročitajte OVDJE.

