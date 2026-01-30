Derbi Francuske i sudar velikana: Elitni dvoboji u doigravanju Lige prvaka
Izravni plasman u osminu finala izborili su Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City
Branitelj naslova europskog nogometnog prvaka Paris SG u doigravanju će za plasman u osminu finala igrati protiv Monaca, odlučeno je ždrijebom održanim u petak u Nyonu.
Zanimljivo, i prošle godine je PSG u prvom krugu nokaut-faze natjecanja za suparnika imao momčad iz domaće francuske lige, tada je to bio Brest.
Najzvučniji par doigravanja svakako je onaj u kojem će se sučeliti dva bivša europska prvaka, madridski Real i Benfica za koju igra Franjo Ivanović.
Atalanta za koju igra Mario Pašalić odmjerit će snage s Borussijom iz Dortmunda koju vodi Niko Kovač dok će milanski Inter s Petrom Sučićem u sastavu na norveški Bodo/Glimt.
Prve utakmice igrat će se 17. i 18. veljače, a uzvrati 24. i 25. veljače.
Parovi doigravanja
Paris SG - Monaco
Real Madrid - Benfica
Inter - Bodo/Glimt
Newcastle United - Qarabag
Juventus - Galatasaray
Atletico - Club Brugge
Atalanta - Borussia Dortmund
Bayer - Olympiacos
