ODRŽAN ŽDRIJEB /

Derbi Francuske i sudar velikana: Elitni dvoboji u doigravanju Lige prvaka

Derbi Francuske i sudar velikana: Elitni dvoboji u doigravanju Lige prvaka
Foto: Josep Lago/afp/profimedia

Izravni plasman u osminu finala izborili su Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City

30.1.2026.
12:57
Hina
Josep Lago/afp/profimedia
Branitelj naslova europskog nogometnog prvaka Paris SG u doigravanju će za plasman u osminu finala igrati protiv Monaca, odlučeno je ždrijebom održanim u petak u Nyonu.

Zanimljivo, i prošle godine je PSG u prvom krugu nokaut-faze natjecanja za suparnika imao momčad iz domaće francuske lige, tada je to bio Brest.

Najzvučniji par doigravanja svakako je onaj u kojem će se sučeliti dva bivša europska prvaka, madridski Real i Benfica za koju igra Franjo Ivanović.

Atalanta za koju igra Mario Pašalić odmjerit će snage s Borussijom iz Dortmunda koju vodi Niko Kovač dok će milanski Inter s Petrom Sučićem u sastavu na norveški Bodo/Glimt.

Prve utakmice igrat će se 17. i 18. veljače, a uzvrati 24. i 25. veljače.

Izravni plasman u osminu finala izborili su Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City.

Parovi doigravanja

Paris SG - Monaco

Real Madrid - Benfica

Inter - Bodo/Glimt

Newcastle United - Qarabag

Juventus - Galatasaray

Atletico - Club Brugge

Atalanta - Borussia Dortmund

Bayer - Olympiacos

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavlja se Liga prvaka, tri momčadi žele u utorak zadržati tu titulu

Liga Prvakaždrijeb
