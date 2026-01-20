FREEMAIL
POSRNULI DIV /

Džeko sve dogovorio: Seli u njemačkog velikana, a jedan čovjek je bio ključan u dovođenju

Foto: Michal Fajt,zosportu.sk/imago Sportfotodienst/profimedia

Njemački insajder Florian Plettenberg piše kako je Edin Džeko sve dogovorio

20.1.2026.
13:04
Sportski.net
Michal Fajt,zosportu.sk/imago Sportfotodienst/profimedia
Edin Džeko nikako nije zadovoljan u Fiorentini i želi što prije promijeniti sredinu, a čini se da je nova destinacija sve bliže i da je Džeko sve dogovorio s novim klubom.

Naime, njemački insajder Florian Plettenberg piše kako je Edin Džeko sve dogovorio sa Schalkeom, njemačkim velikanom, ali sad drugoligašem. Schalke vodi Miron Muslić koji je bio ključan čovjek u dogovoru sa Džekom. Ostalo je da se dogovore Fiorentina i Schalke. Džeki ugovor istječe na ljeto, ali on želi odmah u Schalke pa bi trebali Nijemci Fiorentini uplatiti simboličnu odštetu. 

 

 

Džeko je ove sezone i dalje bez pogotka uz Serie A u 11 nastupa, ali ima vrlo malu minutažu i zato želi promijeniti sredinu. Schalke je trenutačno vodeća momčad druge Bundeslige.

