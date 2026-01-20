Džeko sve dogovorio: Seli u njemačkog velikana, a jedan čovjek je bio ključan u dovođenju

Edin Džeko nikako nije zadovoljan u Fiorentini i želi što prije promijeniti sredinu, a čini se da je nova destinacija sve bliže i da je Džeko sve dogovorio s novim klubom.

Naime, njemački insajder Florian Plettenberg piše kako je Edin Džeko sve dogovorio sa Schalkeom, njemačkim velikanom, ali sad drugoligašem. Schalke vodi Miron Muslić koji je bio ključan čovjek u dogovoru sa Džekom. Ostalo je da se dogovore Fiorentina i Schalke. Džeki ugovor istječe na ljeto, ali on želi odmah u Schalke pa bi trebali Nijemci Fiorentini uplatiti simboličnu odštetu.

🚨💣 BREAKING | Schalke 04 and Edin #Dzeko have reached a full verbal agreement. Negotiations with Fiorentina are now under way.



Baumann/Muslic worked hard and convinced him. #S04 appeal to him, as revealed yesterday. Now only an agreement between the clubs is needed.@Sky_Dirk… pic.twitter.com/mKaEFxXLUj — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 20, 2026

Džeko je ove sezone i dalje bez pogotka uz Serie A u 11 nastupa, ali ima vrlo malu minutažu i zato želi promijeniti sredinu. Schalke je trenutačno vodeća momčad druge Bundeslige.

