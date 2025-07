Ćaleta-Car napušta Lyon i pridružuje se još jednom Vatrenom u Španjolskoj

Hrvatski reprezentativni stoper Duje Ćaleta-Car blizu je odlaska iz francuskog Lyona tvrdi Fabrizio Romano. Njegova sljedeća destinacija trebao bi biti španjolski Real Sociedad gdje bi svlačionicu trebao dijeli s još jednim Hrvatom, Lukom Sučićem.

Ćaleta-Car je u Lyon stigao prije dvije sezone, prvo na posudbu iz engleskog Southamptona, a prošlog ljeta je otkupljen za tri i pol milijuna eura te stavio potpis na trogodišnji ugovor. Ipak, u Francuskoj se nije naigrao prošle sezone te je upisao 29 nastupa od čega 19 u prvenstvu, a devet u Europskoj ligi. Postigao je jedan gol i upisao jednu asistenciju.

🚨⚪️🔵 EXCL: Real Sociedad closing in on deal to sign Duje Caleta Car as new centre back from Olympique Lyon.



28 year old defender on the verge of completing his move. pic.twitter.com/4MXj5LalpH